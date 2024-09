Russell Henderson, l’un des meurtriers de Matthew Shepard, s’est vu refuser une libération anticipée

Matthew Shepard a été kidnappé, battu et assassiné par Russell Henderson et son complice Aaron McKinney en octobre 1998 à Laramie, Wyoming… La commission des libérations conditionnelles du Wyoming a rejeté une demande de réduction de peine déposée par Russell Henderson, l’un des deux hommes reconnus coupables du meurtre de Matthew Shepard. Henderson et son complice Aaron McKinney ont été reconnus coupables de l’enlèvement et du meurtre de Shepard en octobre 1998 à Laramie, une ville de 25 000 habitants près de la frontière entre le Wyoming et le Colorado.

Henderson restera en prison pendant au moins cinq ans de plus, maintenant que la Commission des libérations conditionnelles du Wyoming a rejeté la requête visant à raccourcir ses deux peines consécutives de prison à vie. Henderson a déjà purgé 25 ans de prison pour ce meurtre odieux.

Confirmant la décision au magazine The Advocate, la directrice exécutive de la Commission des libérations conditionnelles du Wyoming, Margaret White, a déclaré : « M. Henderson a déposé une requête en commutation que la Commission a examinée conformément à ses politiques. Le Conseil a tenu une audience sur la pétition de Russell et a refusé de transmettre la pétition au gouverneur. Cette affaire est maintenant tranchée.

Les détenus du Wyoming qui ont purgé 10 ans de leur peine à perpétuité peuvent présenter une demande de commutation (une demande de réduction de leur peine) tous les cinq ans. On ne sait pas si Henderson a déjà déposé des requêtes de commutation. Cependant, ce n’est pas la première fois qu’Henderson demande la clémence pour ses crimes. En 2004, Henderson a demandé à son avocat de déposer une requête en réparation après condamnation. À l’époque, il avait affirmé qu’il n’avait pas été suffisamment informé de ses possibilités d’appel après avoir plaidé coupable. Cette pétition n’a pas, non plus, abouti.

Dans la nuit du 6 octobre 1998, deux hommes (Russell Henderson et Aaron McKinney) ont attiré Matthew Shepard du Fireside Lounge à Laramie, une ville de 25 000 habitants près de la frontière entre le Wyoming et le Colorado, et l’ont conduit dans une zone rurale isolée de l’est du Colorado, dans le comté de Laramie. McKinney a apparemment dit à Shepard : « Nous ne sommes pas gays et tu vas te faire tabasser », avant de le voler, de le fouetter, de le torturer et de le matraquer, l’attachant à une clôture en bois grossièrement taillée et le laissant mourir. Shepard a été découvert le lendemain à 18 heures par Aaron Kreifels, un cycliste de passage, qui l’a d’abord pris pour un épouvantail. Shepard a été transporté à l’hôpital sans jamais reprendre conscience. Il a été déclaré mort six jours après l’attaque, le 12 octobre 1998. Il avait 21 ans.

Le meurtre de Shepard a fait la une des journaux nationaux en raison de la nature horrible du crime, mettant en lumière la haine, la violence et la discrimination endurées par les individus et les communautés LGBTQ+ dans les villes d’Amérique. À la suite de sa mort, des politiciens et des militants se sont battus pour étendre la définition de la législation fédérale sur les crimes haineux afin d’inclure les victimes homosexuelles, les femmes et les personnes handicapées.

Henderson a plaidé coupable du meurtre au premier degré et de l’enlèvement de Shepard pour éviter la peine de mort. Il a été condamné en avril 1999. Son complice, McKinney, a été reconnu coupable d’enlèvement, de vol qualifié et de meurtre au deuxième degré plus tard dans l’année. Pour éviter la peine de mort, lui aussi a également accepté une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle ni d’appel.