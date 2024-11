Titre on ne peut plus énigmatique, mais qui évoque cependant très bien le thème d’un identitaire en transition au cœur des fragments de mémoire réunis par l’artiste non binaire Zed Cézard dans un recueil de prose poétique.

Le thème de l’impermanence s’y décline au fil de réflexions fortes sur l’amour, la mort, l’amitié, la santé mentale, la perception du temps (celui qui est passé et l’autre, qui s’accroche encore au présent) et, au cœur de cette mécanique fluctuante, la clé de voûte que constitue le concept même d’identité.

Entre souvenirs et réflexions, l’auteur.trice se découvre à nue à travers des phrases chocs souvent d’une étonnante simplicité : « Un après-midi qui nous semblait suffocant, il m’a demandé de l’amener en balade dans un endroit où je passais souvent. En marchant vers mon lycée, il m’a dit que Dans la vie, il y a trois verbes essentiels : avoir, paraître et être.

Et que ça faisait longtemps qu’il avait choisi le sien. »

« Transitionner ressemble à marcher à côté de tout, sauf de soi. »

« Je me sens dans les coulisses avant d’entrer en scène. Prêt à rencontrer une personne dont on m’a parlé toute ma vie sans que je puisse la voir, et qui apparaît soudainement telle une aquarelle qu’on dénoierait d’un trop plein d’eau. »

Un regard intérieur sur la transition où le formel et l’informel, le raisonné et l’émotif se combinent délicatement.

INFOS | C’est ainsi que je ne suis personne : poétique de l’inêtre / Zed Cézard. Montréal : Somme toute, 2024, 117 p.