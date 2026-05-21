Jonathan Jones, un jeune garçon de Gatineau, découvre un jeu mystérieux qui semble habité d’une énergie sombre et dans lequel il plonge en ignorant qu’il s’agit en fait d’un piège malveillant qui cherche à détruire ses participants.

Prisonnier du jeu, il lutte pour survivre et finit par regagner le monde réel, profondément marqué, à la fois physiquement et psychologiquement. Soutenu par sa famille et ses amis, il se lance alors dans une quête périlleuse où il doit affronter des entités surnaturelles, résoudre des énigmes et livrer des combats violents. Peu à peu, il découvre l’existence de zones d’ombre dans le passé de sa famille, révélant des liens avec une conspiration surnaturelle. Cette révélation l’amène à comprendre que les pouvoirs émergents dont il se découvre doté sont intimement liés à une entité ancienne.

Theo Dinelle est un auteur trans, ce qui n’est sans doute pas étranger à l’importance et la sensibilité avec laquelle il développe certains thèmes qui jalonnent le parcours de Jonathan, notamment au regard de la différence et du rejet.

Il propose une saga de fantaisie noire qui entrelace efficacement horreur et drame

psychologique au cœur d’une atmosphère étouffante. Il se démarque par une écriture

sensible et une remarquable capacité à créer des personnages complexes au sein d’un univers fantasmagorique crédible.

Dans son troisième volet, Trails of Darkness Three: Echoes in the Dark, tout juste paru, l’univers s’élargit pour faire émerger des figures monstrueuses, des alliés aux intentions troubles et des révélations toujours plus dérangeantes. L’intrigue s’attarde notamment sur une école aux apparences trompeuses, derrière lesquelles les adultes dissimulent une nature profondément inhumaine.

Disponible en format imprimé ou numérique sur www.amazon.ca.

INFOS | Trails of Darkness / Theo Dinelle. [Canada] : Theo Dinelle, 2024-(1. The Unlimited Game; 2. Nowhere to Hide; 3. Echoes in the Dark), 402 p. 600 p. 507 p.