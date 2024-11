Queutard légendaire VS Cul d’acier (tome 1 de 4)

Deux têtes fortes dominent le lycée de Hachitne : Lori Mikagura et Minami Sena. Le premier porte fièrement le surnom de Queutard légendaire, puisqu’il embroche les conquêtes féminines à un rythme frénétique, alors que le second est affublé de celui de Cul d’acier, en raison du galbe de sa croupe, mais également parce qu’il est un véritable trou du cul. Le conflit entre les deux hommes est inévitable !

Le prétexte est à la limite de l’absurde, mais suit le principe ultra machiste voulant que « l’acte de pénétrer l’autre équivaut à la victoire ». Mikagura lance donc un défi à l’autre coq de cette basse-cour japonaise : les deux hommes vont baiser ensemble et le meilleur baiseur remportera la victoire. Le raisonnement étant que les deux hommes sont à armes égales : Queutard est doté d’une verge de destruction massive, alors que Cul d’acier est pourvu d’un bouclier impénétrable.

Tout d’abord décontenancé, Sena se range finalement aux arguments exposés, ne souhaitant pas se voir accusé d’être un pleutre. Une guerre aux proportions dantesques se met ainsi en place, avec pour armes de prédilection la fellation et la pénétration. Au fil des débordements passionnels, un rapprochement imprévu survient et les deux hommes s’embrassent. Se pourrait-il que leur animosité cache d’autres sentiments ?

On se doute bien qu’un conflit étalé sur quatre tomes ne se résout pas en deux coups de cuillère à pot. Au-delà d’un machisme qu’ils se refusent tout d’abord à remettre en question, les deux hommes sont également issus de milieux économiques opposés. C’est donc au cœur d’un étrange combat de baises effrénées et de rendez-vous doux que les deux hommes partent à la découverte de ce qu’ils sont et de ce qu’est l’autre.

Bien que graphiquement explicite, la lecture demeure avant tout amusante et on ne peut qu’être curieux de voir quelle direction la relation entre les deux hommes prendra dans les prochains tomes. Il faut souligner l’excellente traduction offerte par les éditions Taifu Comics.

INFOS | Queutard légendaire VS Cul d’acier / Totofumi. Paris : Taifu Comics, 2024, 184 p.