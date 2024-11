Drive Back Home, retour vers le passé

Inspiré d’une histoire vraie, celle du grand-père du réalisateur, Michael Clowater, Drive Back Home entre dans la catégorie des road movies. Le temps d’un long voyage dans un pickup entre Toronto et le Nouveau-Brunswick, deux frères dans la quarantaine — Waldon (Charlie Creed-Miles) et Perley (Alan Cumming) — se retrouvent et tentent de renouer des liens.

Weldon, ouvrier plombier, récupère Perley à la sortie d’un pénitencier de Toronto, où il a purgé une peine pour avoir eu des relations sexuelles avec un autre homme dans un parc public. Nous sommes en 1970.

Au fil des kilomètres, entre les chambres minables de motels, les pannes du pickup en plein hiver, les longs silences au début entre les deux hommes qui ne savent pas comment se parler, les langues se délient et les frères reparlent de leur enfance, de la violence du père quand il a découvert Perley adolescent dans les bras d’un autre jeune dans une grange. Son père a failli le tuer et il garde la cicatrice visible de cette tentative de meurtre.

Se dévoile aussi Waldon, un taiseux, qui n’a jamais osé parler de ce drame dont il a été témoin. Enfermé par les conventions sociales du village qu’il n’a jamais quitté, on devine qu’il ne comprend pas que l’on puisse rejeter quelqu’un en raison de son homosexualité. Les dialogues témoignent de l’éloignement entre les deux hommes et mettent en scène deux vies différentes enfermées dans une camionnette, avec le long ruban de la route qui symbolise la distance entre eux, mais aussi la possibilité de bricoler des passerelles et de se retrouver au-delà des différences.

INFOS | DRIVE BACK sera présenté dans le cadre du festival omage+nation.

Pour vous procurer des billets https://www.image-nation.org