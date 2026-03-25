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    La Paire Impossible : le 24 avril, ensemble pour le respect de la diversité

    Denis-Daniel Boullé
    Par Denis-Daniel Boullé
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    Le 24 mars dernier, à la Maison du développement durable, était lancée la campagne Paire impossible, dans le cadre des trente ans du mouvement Ensemble pour la diversité.

    Une « Paire impossible » qui, au contraire, ne nous empêche pas d’avancer et d’aller vers l’autre avec respect et bienveillance. Voilà comment on pourrait résumer l’idée de porter, chaque 24 avril, une paire de chaussures de couleurs différentes afin de rappeler l’importance d’être ensemble dans le respect de nos singularités. Cette initiative, imaginée par Raphaël Provost, directeur général d’Ensemble pour la diversité, et son équipe, vise à sensibiliser de façon originale et récurrente à la lutte contre la haine, socialement inacceptable.

    De nombreuses personnalités avaient fait le déplacement et adopté le concept des chaussures dépareillées (par la couleur uniquement), dont la mairesse de Montréal, Valérie Plante. Dans son message, elle a offert un appui sans réserve à cette initiative, rappelant qu’elle est issue de l’immigration et qu’elle a elle-même vécu de la discrimination en raison de ses origines chiliennes.
    Une action symbolique du nouveau mouvement @pact.thepowertoact a également été présentée. Deux grandes marques de chaussures de sport se sont alliées pour produire 80 paires uniques et dépareillées, dont 100 % des fonds amassés seront remis à Ensemble pour la diversité. Cette initiative est portée par Stephen Bronfman et Andy Nulman en collaboration avec Ensemble.

    On peut rêver qu’un jour d’autres marques embarquent, ou que les détaillants proposent des paires de chaussures différentes en précisant qu’un pourcentage du prix sera remis à Ensemble. Ainsi, chaque 24 avril, on pourrait souligner notre engagement à lutter contre la haine et rappeler que la diversité nous concerne toustes.

    INFOS | Le 24 avril prochain se tiendra la Journée de la paire « impossible »
    ensemble-rd.com

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