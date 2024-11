High Tide : une vague d’émotions

Pour son premier long métrage, le dramaturge italien de renommée mondiale Marco Calvani place le brésilien Marco Pigossi au cœur de High Tide, l’histoire sexy et émouvante d’un

immigrant qui passe un été dans la mecque gaie de la Nouvelle-Angleterre, Provincetown.



Dès l’ouverture de High Tide, Calvani attire l’attention à travers le contraste des douces vagues caressant le rivage et l’image de Lourenço (Marco Pigossi) se déshabillant avant de se jeter dans l’océan dans un moment de crise émotionnelle. Une scène semblable revient plus tard dans le film, renforcée par un contexte plus narratif, mais présentée ainsi au spectateur, elle évoque des images de migrants sans papiers se dirigeant désespérément vers l’eau à la recherche d’un refuge.



Mais Lourenço n’est pas vraiment un réfugié, ni un « sans-papiers » au sens littéral du terme (bien que le terme soit utilisé à quelques reprises dans le film pour le décrire). Mais son visa de touriste est sur le point d’expirer et le chemin pour rester légalement aux États-Unis est sinueux et semé d’obstacles, malgré un diplôme en comptabilité. Ainsi, en attendant le retour de son amoureux Joe – dont on apprendra que ce dernier l’a quitté –, il se lance dans des petits boulots où il est payé en dessous de la table, nettoyant et repeignant les résidences d’été des riches résidents, tout en vivant chez un ami de Joe, Scott (Bill Irwin), un homme gai mature, gentil mais un peu bavard, qui devient un point d’ancrage temporaire pour Lourenço. Bien qu’attendant Joe, Lourenço rencontre Maurice (James Bland), un séduisant infirmier noir qui fait une pause à P-Town avant d’entamer une résidence en Angola. Bien qu’il s’agisse d’un autre élément éphémère dans la vie de Lourenço, Maurice avec qui il

connecte avec authenticité, lui fournit l’étincelle brève mais suffisamment forte pour commencer à reconsidérer sa situation apparemment désastreuse et de commencer à la voir sous un nouveau jour.

INFOS | Le film HIGH TIDE sera présenté en salle durant le festival image+nation

en version originale anglaise.

Pour vous procurer des billets https://www.image-nation.org