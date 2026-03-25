Volley Boréal, une ligue inclusive qui vise plus haut

Nouveau parrain, Gay Games et programme de solidarité marquent un tournant pour le volleyball LGBTQ+ montréalais. Depuis plus de vingt ans, Volley Boréal fait bondir les ballons… et tomber certaines barrières dans le monde du sport. L’une des ligues de volleyball LGBTQ+ les mieux implantées au Québec vient d’annoncer trois initiatives majeures qui témoignent de sa vitalité : l’arrivée d’un parrain emblématique, une participation importante aux prochains Gay Games et la création d’un programme destiné à rendre la pratique sportive plus accessible.

Créée officiellement en 2004 à Montréal, Volley Boréal est née de la fusion de plusieurs clubs historiques de volleyball gay dans la métropole. Au fil des années, la ligue s’est structurée et a développé une communauté fidèle de joueuses et joueurs, tout en se positionnant comme un espace sportif inclusif et sécuritaire. Contrairement à certains clubs sportifs traditionnels, Volley Boréal a toujours affirmé une approche ouverte au spectre LGBTQ+ et aux allié·es, en refusant toute discrimination liée à l’orientation sexuelle, à l’identité de genre, à l’origine ou à la situation économique. Cet engagement a permis à la ligue de bâtir une réputation solide dans le milieu sportif communautaire. Aujourd’hui, cette histoire constitue un véritable tremplin pour de nouveaux projets de développement et de rayonnement.

Pascal Clément, un parrain inspirant

Dans cette volonté d’expansion, Volley Boréal annonce l’arrivée de son tout premier parrain et porte-parole officiel : Pascal Clément. Figure bien connue du volleyball québécois, Clément a marqué le sport comme athlète d’élite primé, entraîneur universitaire et directeur des opérations du club Rouge et Or de Laval. Il est également l’un des premiers entraîneurs ouvertement gais dans le volleyball québécois. Aujourd’hui photographe, conférencier et consultant, il demeure très impliqué dans diverses initiatives communautaires, notamment auprès des jeunes. Pour lui, cet engagement auprès de Volley Boréal s’inscrit dans une démarche personnelle de transmission. « Après plus de 40 ans dans le volleyball, j’ai tant reçu. Aujourd’hui, comme entraîneur retraité et ouvertement gai, parrainer une ligue LGBTQ+ et alliée est ma façon de redonner et de célébrer l’inclusion dans le sport », affirme-t-il. Cette collaboration, rendue possible grâce au soutien de Guillaume Proulx Goulet, directeur exécutif de Volleyball Québec, marque un moment important pour la ligue qui souhaite accroître sa visibilité à Montréal et à l’échelle provinciale.

Direction les Gay Games avec Équipe Montréal

Volley Boréal se prépare également à franchir une nouvelle étape sur la scène internationale. La ligue participera aux prochains Gay Games de Valence sous la bannière d’Équipe Montréal. Près d’une quarantaine d’athlètes de Volley Boréal feront partie de cette délégation. Équipe Montréal regroupe plusieurs organisations sportives et de loisirs LGBTQ+ de la grande région métropolitaine. Sa mission : soutenir ses membres, favoriser leur participation aux événements sportifs internationaux et promouvoir un environnement inclusif, accessible et exempt de discrimination. Pour Volley Boréal, cette présence aux Gay Games représente bien plus qu’une compétition. «C’est l’occasion de porter sur la scène mondiale les valeurs qui définissent la ligue : diversité, égalité et épanouissement des athlètes, peu importe leur identité ou leur parcours», explique Ludovic Bouché de Volley Boréal.

Un programme pour rendre le sport accessible

Au-delà de la performance sportive, la ligue souhaite aussi agir sur les obstacles qui peuvent empêcher certaines personnes de pratiquer un sport. C’est dans cette optique que Volley Boréal lancera cette année son nouveau Programme Solidarité, dont l’annonce officielle se fera lors de son tout premier gala annuel, prévu le 7 juin.

Le principe est simple : offrir un soutien financier partiel ou complet pour couvrir les frais d’inscription aux activités de la ligue à des personnes vivant des contraintes économiques ou sociales. Pour alimenter ce fonds, l’organisation fait appel à la communauté et aux partenaires à travers différentes initiatives : dons, bourses, commandites et événements de financement. Parmi ceux-ci, les très attendus Bingos Boréal feront leur retour. Le premier se tiendra le 23 avril à la Graine Brûlée, dès 19 h.

Un modèle de sport inclusif

Avec l’arrivée d’un parrain reconnu, une participation importante aux Gay Games et le lancement d’un programme d’accessibilité, Volley Boréal confirme la direction qu’elle souhaite prendre : celle d’un sport inclusif, communautaire et ouvert sur le monde. À travers ces initiatives, la ligue poursuit un objectif clair : offrir un espace où la performance sportive cohabite avec le respect, l’authenticité et le plaisir de jouer ensemble. Plus de vingt ans après sa création, Volley Boréal prouve qu’un club sportif peut être bien plus qu’un lieu d’entraînement : un véritable moteur de communauté.

INFOS | www.volley-boreal.net