L’actrice Chloë Grace Moretz annonce son homosexualité en déclarant son soutien à Kamala Harris

La jeune femme de 27 ans a officialisé son orientation sexuelle en même temps que son soutien à la candidate démocrate à l’élection présidentielle américaine, à deux jours du scrutin.

Un choix qu’elle fait aussi en raison de son orientation sexuelle. L’actrice américaine Chloë Grace Moretz a annoncé son homosexualité ce dimanche 3 novembre dans un message posté sur Instagram, dans lequel elle affirme également son soutien à Kamala Harris. Dans son message, l’actrice révélée à l’adolescence par le film « Kick-Ass » explique qu’elle a voté de manière anticipée pour l’élection présidentielle américaine et qu’elle a voté pour la candidate démocrate, actuelle vice-présidente de Joe Biden.

« Les enjeux de cette élection sont si importants. Je pense que le gouvernement n’a aucun droit sur mon corps en tant que femme, et que les décisions concernant mon corps devraient venir UNIQUEMENT de moi-même et de mon médecin. Kamala Harris protégera cela pour nous. En tant que femme homosexuelle, je crois à la nécessité d’une protection juridique de la communauté LGBTQ +. Nous avons besoin de protections dans ce pays et d’avoir accès aux soins dont nous avons besoin et que nous méritons », a-t-elle détaillé dans son message, accompagné d’une photo d’un autocollant distribué aux électeurs qui ont choisi le vote anticipé.

Une relation depuis plusieurs années avec Kate Harrison

La jeune femme de 27 ans est en couple depuis plusieurs années avec la mannequin Kate Harrison. Si elle n’a jamais confirmé publiquement l’identité de sa conjointe, elle avait déclaré en 2022 au quotidien britannique « être en couple», avant d’ajouter qu’elle souhaitait garder « privée sa vie privée ». Les deux femmes sont toutefois régulièrement apparues en public ensemble.

Auparavant, celle a qui a été un temps l’adolescente la mieux payée de Hollywood avait également été en couple pendant près de 4 ans avec Brooklyn Beckham, fils du joueur de football anglais David Beckham et de l’ex-Spice Girl Victoria Beckham. Les deux jeunes s’étaient séparés en 2018 définitivement, après plusieurs ruptures et retrouvailles au fil des ans.