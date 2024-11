Pour tout savoir sur les courts métrages d’image+nation cette année

Comme chaque année, le festival de films LGBTQueer de Montréal propose un gand nombre de courts métrages. Certains seront présentés en avant programme de long métrages, mais d’autres sont présentés par programmes thématiques (plus d’une dizaine)… en salles (2 programmes) et ou de manière virtuelle (tous les programmes). Voici un survol des courts métrages présentés cette année.

Les billets réservés en ligne sont aussi disponibles à la billetterie de la salle où le film est présenté, et ce, 30 minutes avant la première projection du jour. Il vous suffit d’apporter une pièce d’identité, et, si vous avez un compte en ligne, votre identifiant, pour accélérer le processus.

• Queerment Québec 1

Au Centre Phi, 25 novembre 2024, à 19, ou en visionnellement virtuel durant le festival.

La célébration annuelle du contenu queer québécois ; des perspectives uniques qui prouvent, une fois encore, que le Québec est un vrai foyer de talents en narration queer.

Landfill (18 min.) Le Flou des arbres / The Blurring of Trees (11 min.) Beauty is Revenge (15 min.) Doux Temps (5 min.) Saint-Rémi (4 min.) The Second Coming (2 min.) Extras (15 min.)

• France en courts

À L’espace ONF, 28 novembre 2024, à 19h, ou en visionnellement virtuel durant le festival.

En collaboration avec le Consulat général de France à Québec, une sélection des meilleurs courts métrages queer français de l’année.

Pour exister / What it Takes (1 min.) Gigi (14 min.) Carpobrotus (22 min.) Queen Size (20 min.) La Rivière (15 min.) Crave (12 min.)

• Destination Sud : Beijing Queer Film Festival / Focus Beijing

En exclusivité virtuelle

Le Sud, pas seulement comme terme géographique, mais aussi comme métaphore des pays en développement. Alors que l’hégémonie du Nord diminue progressivement, le Sud fait surface avec ses propres expériences. Culturellement, le Sud sinophone est un lieu qui porte les aspirations intimes d’une génération plus jeune d’individus queer, mais pourrait aussi être un utopique refuge pour échapper à la jungle urbaine.

When I Was Walking Ahead (9 min.) Bubbling (22 min.) Love is a Book (24 min.)

• Homme à homme

En exclusivité virtuelle

Je te veux. J’ai besoin de toi. Tu m’as cri**é là. Être homo, c’est pas toujours jojo ! Ça peut être le chaos, ça peut être rigolo, mais jamais de tout repos ! Attachez vos ceintures, drama gai droit devant !

The Lift (20 min) Unfortunately, (3min.) Straight to the Bottom (9 min.) Angelo (13 min.) EKG (16 min.) Chemsex (7 min.) Two Tulips (9 min.) Parallel Lines (16 min.)

• Queerment Québec 2

En exclusivité virtuelle

La célébration annuelle du contenu queer québécois ; des perspectives uniques qui prouvent, une fois encore, que le Québec est un vrai foyer de talents en narration queer.

Ami d’ami (15 min.) The People (2 min.) Chandelle / Candle (9 min.) Wandering Star (1 min.) Sides (8 min.) Les jeunes maquillés / Colourful Fever (11 min.) Muscat (17 min.)

• Made au Canada 1

En exclusivité virtuelle

Des histoires queer d’une côte à l’autre et jusqu’à l’autre. Ces riches et comiques réflexions narratives et documentaires dévoilent une multitude d’identité(s) queer canadiennes.

Epemera (13 min.) Insta Gay (12 min.) One Day this Kid (17 min.) AI WW Fight in Florida (1min.) Hello Stranger (16 min.) Jesse (12 min.) Nous partirons (8 min.) Fureality (4 min.)

• Made au Canada 2

En exclusivité virtuelle

Des histoires queer d’une côte à l’autre et jusqu’à l’autre. Ces riches et comiques réflexions narratives et documentaires dévoilent une multitude d’identité(s) queer canadiennes.

The Boxing Ring (23 min.)

The Kitchen Sink (9 min.)

Bangs (14 min.)

The Lily and the Scorpion (14 min.)

My Fantaisies Keep Me Up at Nite (5 min.)

Dairy Boy (15 min.)

• Une question de genre

En exclusivité virtuelle

Des créations non-binaires et trans à la fois novatrices et audacieuses qui s’épanouissent dans leur liberté et défient les normes de genre en cours de route.

Skin (7 min.) L’esquisse / The Sketch (8 min.) Pace (15 min.) All Boys Do (14 min.) Panick Attack (14 min.) TTT (4 min.) Gigi (14 min.) Dreams of Sunlight through trees (16 min.) Hello Stranger (16 min.)

• Voix autochtones / Indigiqueer

En exclusivité virtuelle

Perspectives et expériences bi-spirituelles et indigiqueers. Ces voix fières et fortes utilisent des stratégies narratives et documentaires pour partager leurs histoires, leurs espaces et leurs réalités.

Wonderland (8 min.) Woman Dress (6 min.) Fureality (4 min.) Gardian of Sleep (12 min.) Dreams of Sunlight through trees (16 min.) Last Summer (21 min.) The Sound of Collapsing (12 min.) Headdress (10 min.)

• Scénarios Saphiques

En exclusivité virtuelle

Des histoires saphiques qui vont droit au cœur. Mettant en scène le rapport d’une grande diversité de femmes à leur sexualité, identité et autonomie, ces récits autant provocateurs que réconfortants vous feront vivre toute une gamme d’émotions.

The Boyfriend Sweater (12 min.) Joan The Kid (13 min.) IF (Jodi) (26 min.) Dead Lesbians (13 min.) Uncomfy (6 min.) Falling for Greta (11 min.) A Bird hit my Window and Now I am a Lesbian (8 min.)

• Comédies en courts

En exclusivité virtuelle

Rions un peu de nous ! Ce programme vous propose des courts-métrages aussi hilarants que malaisants.

Bingo (22 min.) Bushwitches (8 min.) Répercuté (15 min.) Divine Intervention (17 min.) Bath Bomb (10 min.) Heartbreak (26 min.)

• Documents

En exclusivité virtuelle

En se parlant ensemble, on se parle à nous-même. Une exploration des vies queer vécues et vivantes; parfois douloureuses, parfois joyeuses, toujours complexes et TOUJOURS vraies.

Legacy of Joe Rose : Queer, Bars and Police Brutality (4 min.) Old Lesbians (29 min.) Corps tannés / Worn Bodies (19 min.) Mother (23 min.) Breaking Silence (11 min.) Stud Country (10 min.)

INFOS | Image+nation se tient du 20 au 30 novembre 2024, dans 6 salles de cinéma de Montréal et partiellement en virtuel (principalement pour les personnes qui se trouvent au Québec). Pour plus d’infos sur chacun des films ou pour vous procurez des billets pour assister au festival image+nation en personne ou visionnez certains films en version virtuelle, visitez le site du festival image+nation 2024.

POUR VISUALISER LA GRILLE HORAIRE DU FESTIVAL, CLIQUEZ ICI.

LIEUX DE PROJECTION CETTE ANNÉE

• Cinéma J.A DeSève de l’Université Concordia au 1400 boulevard de Maisonneuve Ouest (métro Guy-Concordia)

• Centre PHI au 407 rue Saint-Pierre, Montréal, QC H2Y 2M3 (métro Square Victoria-OACI)

• Salle de projection Jean-Claude Lauzon (J-S1430) | UQAM, 1564 rue Saint-Denis, Montréal Québec H2X 3K2 (métro Berri-UQAM) ENTRÉES | fin de semaine · weekend | Métro Berri-UQAM 1400 rue Berri, Montréal QC H2L 2C4.

• Office national du film du Canada, à l’Édifice Balmoral 1501 de Bleury Montréal Québec H3A 0H3 (métro Place des Arts)

• Sir George Williams Alumni Auditorium (H110) de l’Université Concordia au 1455 de Maisonneuve O. Montréal Québec H3G 1M8 (métro Guy-Concordia).

• Cinéma du Musée au 1379-A rue Sherbrooke O. Montréal Québec H3G 1K3 (métro Peel)

BILLETS: 14$/ billets (11$ pour les étudiants et personnes âgées de 65 ans et plus). Plusieurs type de laissez-passer — pour 6 ou 10 billets ou tout accès ou hybride. Consulter le site pour tous les détails.

ACHAT DE BILLETS EN LIGNE Achetez vos billets directement sur le site internet à l’avance et assurez vous une place en salle ! Il vous suffit de sélectionner un film et de vous connecter (ou de créer un compte si vous n’en avez pas). Une fois votre achat effectué, vous recevrez un courriel de confirmation avec tous les détails.

EN SALLE S’il reste des billets pour la projection qui vous intéresse, vous pourrez vous les procurer le jour de la projection, et ce, 30 minutes avant la première projection du jour.