Champagne Le Black Création

Lanson Père et Fils, AOP Champagne (France)

Code SAQ : 13942937 | 72,50$

Je braque les projecteurs sur cette vénérable maison de Champagne sur laquelle souffle un doux vent de renouveau. Le nez est classique et bien porté, avec élégance, par une myriade de notes fruitées et subtilement briochées. En bouche, c’est tellement bien travaillé! C’est tout en finesse, et bien balancé entre une noble amertume et une agréable sensation vanillée. Chic et facile à apprécier, par les amateurs autant que par les connaisseurs. A redécouvrir, sans faute.