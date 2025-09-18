Terre in fiore

Cantina de Custosa, DOP Bardolino (Vénétie, Italie) 2024

Code SAQ : 14955730 / $17,40

Si vous aimez vos rouges plein de fruits et de fraîcheur, il faut essayer celui-ci. Un assemblage de cépages locaux, avec une touche de merlot, cultivés en bio. Au nez et en bouche, ca frôle le vin nature, mais ce n’est pas du tout une promenade dans l’étable. Ca reste plaisant, et il sait séduire avec ses accents de canneberge, de fruits des champs, et une petite note de sucre d’orge. Un rouge de charcuteries, à servir légèrement rafraichi. J’ai aussi été agréablement surpris de l’accord avec des hauts de cuisses de poulet strogonoff. Le vin rouge pour s’accrocher à la belle saison.