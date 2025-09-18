Jeudi, 18 septembre 2025
    Terre in fiore

    Terre in fiore
    Cantina de Custosa, DOP Bardolino (Vénétie, Italie) 2024
    Code SAQ : 14955730 / $17,40

    Si vous aimez vos rouges plein de fruits et de fraîcheur, il faut essayer celui-ci. Un assemblage de cépages locaux, avec une touche de merlot, cultivés en bio. Au nez et en bouche, ca frôle le vin nature, mais ce n’est pas du tout une promenade  dans l’étable. Ca reste plaisant, et il sait séduire avec ses accents de canneberge, de fruits des champs, et une petite note de sucre d’orge. Un rouge de charcuteries, à servir légèrement rafraichi. J’ai aussi été agréablement surpris  de l’accord avec des hauts de cuisses de poulet strogonoff. Le vin rouge pour s’accrocher à la belle saison.

    Olivier De Maisonneuve
    Par Olivier De Maisonneuve
