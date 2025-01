Le footballeur Jakub Jankto cible l’homophobie à la perfection dans un message de Noël

Pour souhaiter un joyeux Noël à ses abonnés, le footballeur Jakub Jankto a posté une photo de lui et de son compagnon en train de s’embrasser devant le sapin.

« We wish you a merry christmas ! » Devant un sapin de Noël, le footballeur Jakub Jankto et son conjoint s’embrassent. Une photo d’amoureux banale en période de fêtes, mais qui n’est pas anodine dans le monde du football. À 28 ans, le milieu de terrain de Cagliari, en première division italienne, est en effet le seul joueur professionnel en activité à avoir fait un coming out public.

Mais si, en postant ses vœux en story sur Instagram, le joueur de football tchèque a envoyé un message d’amour, les réactions qui ont suivi ont été marquées par un torrent d’homophobie sur les réseaux sociaux.

Du soutien face aux réactions homophobes

Face à cette simple photo de couple heureux, les réponses homophobes ont été nombreuses, soulignant la prévalence des discriminations envers les couples gays et le tabou de l’homosexualité dans le monde du football. Sur X, plusieurs comptes qui suivent l’actualité du football ont témoigné de leur soutien à Jakub Jankto et son partenaire.

« Moi aussi, je veux vivre ma vie en liberté. Sans peur. Sans préjugés. Sans violences. Mais avec de l’amour. Je suis homosexuel et je ne veux plus me cacher », avait déclaré Jakub Jankto lors de son coming out en février 2023.