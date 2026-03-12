Jake Adicoff entre dans l’histoire des Jeux paralympiques d’hiver

Le fondeur américain Jake Adicoff vient d’inscrire son nom dans l’histoire du sport paralympique. En remportant l’or aux Jeux paralympiques d’hiver de Milano-Cortina 2026, l’athlète devient le premier homme ouvertement gai à gagner une médaille d’or individuelle aux Jeux paralympiques d’hiver.

À quelques jours de la cérémonie de clôture des Jeux, le skieur de fond de l’équipe américaine a déjà remporté deux médailles d’or, confirmant son statut parmi les grandes figures du sport paralympique actuel.

Une double victoire historique

Mardi, Jake Adicoff, qui est malvoyant, a remporté l’épreuve masculine du sprint de 1,5 km avec une avance de 1,5 seconde sur son plus proche rival, le Chinois Shuang Yu, médaillé d’argent.

Le lendemain, il a récidivé en remportant une seconde médaille d’or dans l’épreuve masculine du 10 km départ individuel, avec une avance impressionnante de 1 minute 48 secondes sur le Finlandais Inkki Inola.

Au moment de franchir la ligne d’arrivée et de confirmer son deuxième titre en seulement 24 heures — la quatrième médaille paralympique de sa carrière — Adicoff a salué la foule avec une révérence théâtrale, accompagné de son guide Reid Goble, qui skiait tout près derrière lui.

En route vers un triplé?

Avant le début des Jeux paralympiques de Milano-Cortina, qui se déroulent du 6 au 15 mars, Adicoff avait clairement annoncé ses ambitions : repartir avec quatre médailles d’or.

Avec deux victoires consécutives en poche, le fondeur de Team USA, qui participe à ses quatrièmes Jeux paralympiques, est bien parti pour atteindre cet objectif.

Il tentera d’ajouter deux autres titres à son palmarès lors des prochaines épreuves : le relais mixte 4 × 2,5 km, samedi — une épreuve qu’il avait déjà remportée à Beijing; et le 20 km style libre masculin, prévu dimanche.

Visibilité LGBTQ+ dans le sport

Avant le début des Jeux, Adicoff — l’un des six athlètes LGBTQ+ présents aux Jeux paralympiques d’hiver 2026 — avait expliqué l’importance de la visibilité queer dans le sport de haut niveau.

« Nous, les athlètes paralympiques, avons un rôle très important : montrer ce dont nous sommes capables et démontrer qu’il existe un très haut niveau de performance dans notre sport. Je pense que la même chose est nécessaire pour les personnes queer dans le sport », a-t-il confié au média OutSports.

Il souligne également que les athlètes ouvertement LGBTQ+ deviennent plus rares à mesure que l’on grimpe dans l’élite sportive.

« Plus on monte dans le sport de haut niveau, moins on voit d’athlètes ouvertement queer. Pour moi, participer aux Jeux paralympiques en tant qu’athlète gai et montrer qu’il est possible d’atteindre ce niveau tout en étant ouvert sur son identité — à la fois comme athlète queer et comme athlète paralympique — c’est extrêmement important. »

Avec ses performances à Milano-Cortina, Jake Adicoff ne se contente pas de gagner des médailles : il contribue aussi à faire avancer la visibilité LGBTQ+ dans le sport international.