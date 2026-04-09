Football australien : Leigh Ryswyk, premier joueur masculin AFL à faire son coming out

L’ancien joueur australien Leigh Ryswyk est devenu le premier homme, actif ou retraité, issu de la Australian Football League (AFL) à faire publiquement son coming out. Une prise de parole inédite dans l’un des sports les plus populaires — et les plus marqués par la culture viriliste — en Australie, qui pourrait marquer un tournant pour la visibilité des personnes LGBTQIA+ dans le sport professionnel.

Dans plusieurs entretiens accordés à des médias australiens, Ryswyk explique avoir longtemps gardé le silence, par crainte des réactions dans un milieu où les normes masculines traditionnelles demeurent profondément ancrées. Aujourd’hui, il souhaite que son témoignage contribue à faire évoluer les mentalités, notamment chez les jeunes athlètes confrontés aux mêmes pressions.

« Si cela peut aider ne serait-ce qu’une personne à se sentir moins seule, alors ça en vaut la peine », a-t-il confié, plaidant pour davantage d’inclusion, tant dans les vestiaires que dans les instances dirigeantes.

Jusqu’ici, aucun joueur masculin de l’élite du football australien n’avait révélé publiquement son homosexualité, que ce soit pendant sa carrière ou après. Si certains sports, comme le soccer ou le rugby, ont vu émerger ces dernières années des figures ouvertement LGBTQIA+, le sport masculin de haut niveau demeure largement marqué par une invisibilité persistante.

En Australie, la AFL a pourtant multiplié les initiatives en faveur de la diversité, notamment par des campagnes de sensibilisation et des journées dédiées à l’inclusion. Mais ces engagements institutionnels peinent encore à se traduire en gestes individuels visibles au sommet de la hiérarchie sportive — signe que les freins culturels restent puissants.

Car si les politiques d’inclusion se multiplient sur le papier, les témoignages d’athlètes demeurent rares, en particulier dans les disciplines masculines. En choisissant de s’affirmer publiquement, Leigh Ryswyk ouvre une brèche dans un milieu longtemps dominé par le silence — et relance, du même coup, la question de la place réelle accordée à toutes les identités dans le sport de haut niveau.