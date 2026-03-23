Le Sénat américain bloque un amendement soutenu par Trump visant les athlètes trans

Les démocrates du Sénat américain ont bloqué, samedi 21 mars, un amendement appuyé par les républicains qui visait à interdire aux filles et aux femmes transgenres de participer aux sports scolaires féminins. La mesure devait être intégrée au SAVE America Act, un projet de loi soutenu par Donald Trump.

L’amendement a été rejeté par 49 voix contre 41, dans un contexte d’impasse politique autour du projet de loi principal. Celui-ci se heurte à une opposition unifiée des démocrates ainsi qu’à l’obligation d’obtenir 60 voix pour franchir l’étape du Sénat.

Adopté auparavant à la Chambre des représentants, le SAVE America Act prévoit notamment de resserrer les exigences en matière d’identification des électeurs et de preuve de citoyenneté, ouvrant la possibilité d’enlever le droit de vote à certains citoyens nés hors des États-Unis.

Des organisations de défense des droits électoraux dénoncent ces mesures, estimant qu’elles risquent de compliquer l’inscription de nombreux électeurs admissibles, en particulier ceux dont les documents officiels comportent des divergences, notamment liées à un changement de nom.

Les critiques soulignent également que les cas avérés de vote de non-citoyens demeurent extrêmement rares, remettant en question la nécessité et la portée réelle du projet de loi.

Au fil des débats, les opposants accusent certains élus républicains proches de Donald Trump d’utiliser ce texte comme un véhicule législatif pour faire avancer d’autres mesures ciblant les personnes transgenres, notamment en matière de participation sportive, d’accès aux soins d’affirmation de genre et de reconnaissance légale.

Faute de majorité qualifiée pour contourner l’obstruction parlementaire, le projet de loi ne dispose, pour l’instant, d’aucune voie claire vers son adoption.