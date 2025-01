Emilia Pérez, Baby Reindeer et plus : les primé.es LGBTQ+ aux Golden Globes 2025

Les Golden Globes ont honoré le meilleur du cinéma et de la télévision dimanche soir, notamment plusieurs prix pour des acteurs, des films et des émissions queer.

Alors que les grands prix d’interprétation cinématographique de la soirée ont été attribués à Fernanda Torres (I’m Still Here), Demi Moore (The Substance), Adrian Brody (The Brutalist) et Sebastian Stan (A Different Man), les nominé.es queer ont remporté plusieurs prix, y compris le meilleur film musical ou comédie.

Cette année, il y avait une abondance de nominés queer, parmi lesquels des acteurs comme Cynthia Erivo, Colman Domingo, Karla Sofía Gascón, Hannah Einbinder, Richard Gadd et Kali Reis, des films comme Challengers, Queer et Emilia Pérez, et des émissions comme Hacks, Baby Reindeer et Monstres : L’histoire de Lyle et Erik Menendez.

Continuez à lire pour voir tous les gagnants queer.

Emilia Pérez (10 nominations, 4 Globes)

• Meilleur film (Film musical ou comédie) / Best Motion Picture (Musical or Comedy)

• Meilleure performance par une actrice dans un role de soutien / — Zoe Saldaña / Best Performance by a Female Actor in a Supporting Role (Motion Picture)

• Meilleure chanson originale (dans un film) / Best Original Song (Motion Picture) — « El Mal«

• Meilleur film dans une autre langue que l’anglais — film en espagnol, représentant la France / Best Motion Picture (Non-English Language)

Baby Reindeer (3 nominations, 2 Globes)

• Meilleure série télé limité ou film pour la télé / Best Television Limited Series, Anthology Series or Motion Picture Made for Television

• Meilleure performance par une actrice dans un role de soutien dans une série télé / Best Supporting Performance by a Female Actor on Television — Jessica Gunning

Wicked (4 nominations, 1 Globe)

• Réussite cinématographique et au box-office / Cinematic and Box Office Achievement

Challengers (4 nominations, 1 Globe)

• Meilleure bande sonore originale (Film) / Best Original Score (Motion Picture) — Trent Reznor, Atticus Ross.

Hacks (3 nominations, 2 Globes)

• Meilleure série télé (musicale ou comédie) / Best Television Series (Musical or Comedy)

• Melleure performance par une actrice dans une séri télé (Musical ou comédie) / Best Performance by a Female Actor in a Television Series (Musical or Comedy) — Jean Smart

True Detective: Night Country (3 nominations, 1 Globe)

• Meilleure performance par une actrice dans une série télé / Best Performance by a Female Actor in a Limited Series, Anthology Series, or a Motion Picture Made for Television — Jodie Foster