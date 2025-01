La Thaïlande entre dans l’histoire avec la reconnaissance du mariage pour toustes

Ce jeudi 23 janvier 2025, la Thaïlande a franchi une étape historique en devenant le premier pays d’Asie du Sud-Est à légaliser le mariage pour les couples de même sexe. Après plus d’une décennie de mobilisation, cette nouvelle législation offre aux couples homosexuels les mêmes droits qu’aux couples hétérosexuels, notamment en matière de finances, de santé, d’adoption et d’héritage.

La nouvelle législation, adoptée par le parlement et approuvée par le roi, Rama X, l’année dernière, a été saluée comme un symbole de progrès sociétal. « Cette avancée reflète une Thaïlande plus inclusive, où chacun, indépendamment de son orientation sexuelle ou de son identité de genre, est reconnu et respecté », a déclaré le Premier ministre Paetongtarn Shinawatra lors d’une cérémonie officielle à Bangkok.

Plus de 200 couples ont pour l’occasion officiellement scellé leur union lors d’un événement organisé au Siam Paragon, célèbre centre commercial de la capitale, en partenariat avec la Bangkok Pride et les autorités locales.

Parmi eux, Nina Chetniphat Chuadkhunthod, une femme transgenre, a enfin pu épouser son compagnon après 22 ans de vie commune. « C’est un rêve devenu réalité », a-t-elle confié sur CNN, soulignant que cette reconnaissance leur permet désormais d’assurer un avenir stable à leur fille adoptive. Plusieurs centaines d’autres couples LGBT+ sont attendus dans la journée.

Bien que la Thaïlande rejoigne Taïwan et le Népal en tant que seuls pays asiatiques reconnaissant le mariage égalitaire, selon Kittinun Daramadhaj, président de la Rainbow Sky Association of Thailand, «Le pays pourrait servir de modèle pour d’autres nations, mais des efforts continus sont nécessaires pour une égalité totale. »

Les militants rappellent que la lutte pour les droits LGBTQ+ est loin d’être terminée. En particulier, la reconnaissance légale de l’identité de genre reste un enjeu pour les personnes transgenres, qui continuent de faire face à des discriminations quotidiennes.

« Les célébrations de ce jour marquent une victoire significative pour la communauté LGBTQ+, mais également une invitation à poursuivre les efforts pour une société pleinement inclusive », a conclu Kittinun Daramadhaj.

Source : Stop Homophobie