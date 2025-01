GRILLO BIO CORTE CAMARI

TERRE CEVICO, DOP SICILIA (ITALIE)

Code SAQ : 14954227 | 16,85$

J’ai beaucoup aimé ce vin blanc bio, qui a propulsé mon esprit dans un voyage exotique et chaleureux. Dès le nez dans le verre (en fait, au-dessus, plus que dedans !), j’ai quitté l’hiver. Quels agréables parfums de fruits frais et bien mûrs ! Ça va de l’ananas à la poire, puis de la pointe de pâte d’amande à des fleurs sauvages. Ravissant. En bouche, j’ai trouvé ce côté fruité, mais plus du côté du pomelo et d’un peu d’abricot. Un vin de texture, d’une belle longueur, avec un éclat de vivacité rafraîchissante en finale. Et la sensation minérale m’a fait penser à une sieste sur la plage, sous une palapa. Vite, il n’en reste presque plus à la SAQ !