RIESLING CATTIN SAUVAGE

MAISON JOSEPH CATTIN, AOP ALSACE (FRANCE) 2023

Code SAQ : 13994542 | 19,05$

Ah, le beau riesling bio ! Le nez évoque aussi agréablement la tarte au citron meringuée, la camomille et une balle de neige. C’est classique en bouche, avec cette fraîcheur, cette tendre amertume et cette sensation marquée de minéralité. Très facile à apprécier et agréable de la première gorgée à la fin du verre. Le genre de blanc sec qui accompagne une discussion garnie de fous rires, ou le plaisir de préparer le repas. À servir frais. La Maison a déjà plus de 300 ans et ça sent le savoir-faire. J’espère pouvoir les visiter un jour, car leur terrasse de dégustation me semble super agréable et l’Alsace offre tellement une route des vins mémorable.