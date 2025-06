Jugunda

La Ferme du Mont SARL, AOP Gigondas (Rhône, France) 2021

Code SAQ : 13280777 / 35,50$

Même si c’est l’été, parfois on a envie de manger plus consistant que des salades et des quiches. L’heure du barbecue sonne. On sort les belles pièces de viande, ou les généreuses tranches de portobello. Ou on se fait un couscous royal. Et on ouvre ce rouge à base surtout de grenache noir, avec une agréable dose de syrah. On l’aère 45 minutes avant de découvrir sa danse de séduction avec ce qui est sur le grill. C’est une bombe de parfums généreux de fruits noirs frais et cuits, de violette, de réglisse noire et de poivre, avec des tannins bien présents, comme on les retrouve souvent dans cette appellation. Des tannins fermes, car le vin est jeune, mais déjà veloutés. C’est complexe, fièrement élégant, mais aussi très terrien, et d’une persistance appréciable. Un vin non filtré impressionnant ! En quantité limitée