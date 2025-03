Une image du bombardier d’Hiroshima «Enola Gay» supprimée des archives du Département de la Défense à cause du mot «gay»

Selon l’agence américaine Associated Press, le Département de la Défense entame une purge de tout le contenu lié au programme de «diversité, équité et inclusion» de l’armée américaine. Quitte à laisser apparaître quelques confusions.

La grande purge a commencé au Département américain de la Défense. Et elle accouche de situations parfois ubuesques. En janvier, le président Donald Trump avait décidé par décret de mettre fin aux programmes fédéraux «ÉDI» (pour «diversité, équité et inclusion»). Le secrétaire à la Défense Pete Hegseth avait donné à l’armée américaine, concernée par cette décision, jusqu’au mercredi 5 mars pour supprimer de ses supports numériques tout le contenu qui mettait en avant les efforts de diversité dans ses rangs. Et l’une des premières victimes de ce grand effacement n’est autre que le bombardier «Enola Gay», utilisé pour atomiser la ville d’Hiroshima le 6 août 1945.

A priori, le B-29 américain n’a pas grand-chose à voir avec la diversité, l’équité ou l’inclusion. Il a été nommé ainsi par son pilote, Paul Tibbets, en l’honneur de sa mère, Enola Gay Tibbets. Mais selon l’agence Associated Press (AP), sa photo a été supprimée des archives du Département de la Défense… parce que son nom contient le mot «gay». Le bombardier n’est pas le seul dans ce cas. Plusieurs photos du Corps des ingénieurs de l’armée américaine ont également été effacées car le nom de famille d’un de ses membres était «Gay».

Au total, plus de 26 000 images ont été signalées comme devant être supprimées, dans les archives, sur les réseaux sociaux et autres sites Internet liés au Département de la Défense. Un responsable militaire a indiqué à AP que la purge pourrait même toucher 100.000 publications.

Outre cette incongruité liée au mot «gay», la grande majorité des images visées représentent des femmes ou des minorités à la carrière remarquable. Ainsi, certaines photos des Tuskegee Airmen, les premiers pilotes militaires noirs du pays qui ont servi dans une unité ségréguée de la Seconde Guerre mondiale, figurent dans la liste des images à supprimer. Ils avaient pourtant reçu les éloges militaires pour leur excellent bilan au combat, notamment par leur mission de protection des bombardiers américains contre les chasseurs ennemis.