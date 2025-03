Un nouveau médicament contre le VIH remboursé par la RAMQ

Le Québec est devenu la première province canadienne à inscrire le médicament Apretude sur la liste des médicaments remboursés par le régime public.

Ce traitement est utilisé pour la PrEP — prophylaxie préexposition (PPrE) — afin de réduire le risque de transmission sexuelle de l’infection par le VIH-1 chez les personnes séronégatives à risque.

Conçu par ViiV Soins de santé, une société spécialisée dans le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) Apretude est le premier et actuellement le seul produit injectable à action prolongée approuvé au Canada pour aider à réduire le risque de transmission sexuelle de l’infection par le VIH-1 chez les adultes et adolescents âgés de 12 ans et plus et pesant au moins 35 kg à risque.

Les résultats de deux études sur les données probantes en contexte réel ont montré qu’APRETUDE était efficace à plus de 99 % pour la PPrE chez près de 1 300 personnes. Dans le cadre de deux essais cliniques (OPERA et cohortes Trio Health), Apretude pour la PPrE a présenté une efficacité supérieure par rapport à la prise quotidienne orale d’emtricitabine/fumarate de ténofovir disoproxil (comprimés de FTC/TDF) pour réduire le risque d’infection par le VIH, offrant ainsi plus d’options de PrEP (PPrE).

Apretude est présentement le seul produit injectable à action prolongée approuvé au Canada pour aider à réduire le risque de transmission sexuelle de l’infection par le VIH-1 chez les adultes et adolescents âgés de 12 ans et plus.

« Alors que les communautés que nous rejoignons continuent d’être surreprésentées dans les nouveaux cas de VIH, la décision de Québec d’inclure une nouvelle option pour la PPrE sur la liste des médicaments remboursés par le régime public est un pas en avant dans la prévention du VIH dans notre province» a déclaré Alexandre Dumont Blais, directeur général, RÉZO. «Depuis bientôt 15 ans, nous informons nos communautés sur la PrEP (PPrE), son fonctionnement et son efficacité pour prévenir le VIH. L’accès à la PPrE demeure un enjeu au Québec et au Canada. Nous estimons que plus l’offre est diversifiée, et plus elle est accessible financièrement, plus nous pourrons augmenter son utilisation et réduire les nouveaux cas de VIH. »

Données sur le VIH

Rappelons que le VIH se transmet par contact avec certains fluides corporels d’une personne infectée, le plus souvent lors de rapports sexuels non protégés, ou par le partage de matériel d’injection de drogues. Il n’existe actuellement aucun remède contre le VIH, mais avec un traitement et des soins appropriés, les personnes infectées par le VIH peuvent maintenir une qualité de vie très élevée et éviter de transmettre le virus à d’autres personnes. Ceci dit, si par contre le VIH n’est pas traité, il peut causer le sida — qui est le stade le plus grave de l’infection par le VIH.

En 2023, 2 434 nouveaux cas de VIH ont été diagnostiqués au Canada, ce qui représente une augmentation de 35% par rapport à l’année précédente. En 2022, on estimait à 65 270 le nombre de personnes vivant avec le VIH au Canada, et à 129 le nombre de décès attribuables à cette maladie.