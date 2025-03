Le cabinet Carney se compose de moins de ministères ouvertement axés sur L’ÉDI

Le Premier ministre canadien Mark Carney et son cabinet ont prêté serment la semaine dernière, marquant le premier changement de premier ministre au Canada depuis près de dix ans. Mais les défenseurs de la diversité, de l’équité et de l’inclusion partout au pays tirent la sonnette d’alarme quant à l’absence d’un.e ministre dédié.e aux Femmes et à l’Égalité des genres au sein du nouveau gouvernement de transition.

Le cabinet réduit de M. Carney, composé de 23 ministres, contre 36 sous l’ancien premier ministre Justin Trudeau, élimine à la fois le ministre des Femmes et de l’Égalité des genres et de la Jeunesse et le ministre de la Diversité, de l’Inclusion et des Personnes handicapées.

La réduction du cabinet est clairement due à l’imminence des élections fédérales qui seront vraisemblablement déclenchées dans les prochains jours. En effet, selon Radio-Canada, le premier ministre Mark Carney aurait l’intention de dissoudre le Parlement et de déclencher des élections fédérales ce dimanche. Les élections se tiendraient, alors, soit le lundi 28 avril ou le 5 mai.

Néanmoins, malgré la courte existence de ce gouvernement de transition, la décision d’éliminer des postes clés suscite de vives critiques de la part des défenseurs de la diversité. Bien qu’ils se disent conscients que plusieurs avancements ont été réalisés sous des gouvernements libéraux, ils craignent que les questions d’ÉDI ne soient plus une priorité pour le gouvernement Libéral, du moins à court terme.

Au Québec, Mylène de Repentigny-Corbeil et Pascal Vaillancourt, coprésident·es du Conseil québécois LGBT, ont fait publié dans les médias une lettre ouverte (lire ici).

«Le Plan fédéral 2ELGBTQI, lancé en 2022 par le ministère, avait notamment comme objectif l’intégration des enjeux LGBTQ+ aux travaux du gouvernement du Canada», rappellent les signataires. «L’absence actuelle d’une voix pour porter ces dossiers au sein du Cabinet semble contraire à cette promesse, et ajoute une couche d’incertitude dans un climat déjà précaire pour plusieurs organismes communautaires LGBTQ+. Dans un contexte où on voit les droits des femmes et des personnes LGBTQ+ reculer chez nos voisins du sud, il est scandaleux que le ministère Femmes et Égalité des genres Canada soit potentiellement annexé à un autre ministère ou pire, relégué aux oubliettes.»

Dans le même esprit, plus de 200 organisations canadiennes ont vivement critiqué — dans une déclaration commune — la décision d’éliminer le poste de ministre des Femmes et de l’Égalité des genres et de la Jeunesse est très mal reçue : « Même au sein d’un cabinet restreint, censé répondre à des pressions économiques spécifiques, l’absence de cette ministre dévouée envoie un message inquiétant quant aux priorités et à l’engagement du gouvernement actuel à faire progresser les droits des femmes intergénérationnelles, des personnes 2SLGBTQIIA+ et l’égalité des genres en général », peut-on lire dans la déclaration.

Parmi les signataires de cette déclaration figurent le Syndicat canadien de la fonction publique, Planned Parenthood Toronto, la Society for Queer Momentum et l’Association canadienne des sociétés Elizabeth Fry.

Rappelons que le Canada a une ministre de la Condition féminine depuis 1971, dont le portefeuille est souvent jumelé à un autre ministère, comme celui du Patrimoine canadien. En 2018, sous Justin Trudeau, ce poste a été rebaptisé ministère des Femmes et de l’Égalité des genres et a officiellement inclus les questions 2ELGBTQI.

En 2021, il est devenu ministère Femmes et Égalité des genres et de la Jeunesse. Marci Ien en était la ministre, jusqu’à ce dernier remaniement ministériel. Outre les questions relatives aux femmes et à la jeunesse, Ien était également responsable des questions 2ELGBTQI.

Des responsabilités intégrés dans d’autres ministères

Un porte parole du gouvernement nous a confirmé que «le ministère Femmes et Égalité des genres existait toujours, tout comme celui de la Diversité et de l’Inclusion, il est maintenant supervisé par Steven Guilbeault» (député de Laurier-Saint-Marie, où se trouve à la fois le Village et une partie du Plateau), ministre de la Culture et de l’Identité canadiennes et de Parcs Canada, qui inclut également Patrimoine Canada (sans le nommer), un ministère dont Steven Guilbault a été ministre de 2019 à 2021. Au niveau des responsabilités, disons que c’est maintenant un superministère.

Les «personnes handicapées» et les «jeunes» sont quant à elles «prises en charge» par Steven MacKinnon, ministre de l’Emploi et de la Famille.

Néanmoins, malgré l’assurance que les enjeux d’ÉDI et d’égalité des genres ne soient pas relégués aux oubliettes, dans leur déclaration commune, les organismes de défense de l’équité soulignent que la suppression d’un rôle dédié à l’égalité des genres réduit potentiellement la responsabilisation.

« Consolider ces responsabilités dans un portefeuille plus vaste compromet la concentration, l’expertise et les ressources nécessaires pour s’attaquer efficacement aux problèmes systémiques. Autrement dit, cela ne fonctionnera pas. L’égalité des genres exige un leadership dévoué, une responsabilisation et une attention soutenue, autant d’éléments qui ne peuvent être atteints adéquatement lorsqu’elle est traitée comme une réflexion secondaire au sein d’un ministère plus vaste et sans rapport. »