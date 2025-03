Qui est la nouvelle directrice des Jeux olympiques, Kirsty Coventry?

L’ancienne nageuse olympique Kirsty Coventry a été nommée à la tête de l’instance sportive internationale, devenant ainsi la première femme présidente du Comité international olympique (CIO) de son histoire.

Après avoir été élue et avoir devancé six hommes à ce poste, elle a déclaré : « La jeune fille qui a commencé à nager au Zimbabwe il y a tant d’années n’aurait jamais pu rêver de ce moment. Le plafond de verre a été brisé aujourd’hui. »

Née en 1983 au Zimbabwe, nouvellement indépendant, Coventry a commencé à nager très jeune et a participé à ses premiers Jeux olympiques en 2000.Elle a ensuite remporté l’or au 200 mètres dos à deux reprises, aux Jeux olympiques de 2004 et 2008, ainsi que cinq médailles supplémentaires lors de ces deux éditions.

Controverses autour de Kirsty Coventry

Considérée par le dictateur Robert Mugabe comme la « fille chérie » du Zimbabwe, Kirsty Coventry a accepté un prix de 100 000 dollars (55 000 livres sterling) à la télévision d’État pour ses victoires. Elle est critiquée pour avoir agi ainsi à une époque où la population zimbabwéenne souffrait de la faim en raison de l’hyperinflation.

Ce n’est pas la dernière fois que Kirsty Coventry suscite la controverse : elle a ensuite gravi les échelons de la politique en devenant ministre des Sports au sein du cabinet du président Emmerson Mnangagwa, pourtant peu connu pour son adhésion aux idéaux démocratiques.

Son efficacité à ce poste a également été remise en question après que le Zimbabwe a été interdit d’accueillir des matchs par la Confédération africaine de football en 2020 en raison de l’insécurité des stades et de l’utilisation de l’argent des contribuables pour envoyer une délégation de 74 personnes pour neuf athlètes en compétition aux Jeux olympiques de Paris, rapporte The Guardian.

Cela ne l’a pas empêchée de décrocher la présidence du CIO. Après sa victoire, Coventry a défendu ses actions passées en déclarant : « Pour ce qui est de mon pays, j’ai choisi d’essayer de créer le changement de l’intérieur. On le critique, et c’est normal, car au final, je ne pense pas qu’on puisse rester les bras croisés et réclamer le changement. Je crois qu’il faut être à la table des négociations. »

La position de Kirsty Coventry sur les athlètes transgenres

Elle a déjà prouvé son habileté à gérer des situations politiques difficiles, ce qui lui sera probablement utile à l’approche des Jeux olympiques de Los Angeles de 2028, sous la présidence de Donald Trump.

Interrogée sur ce qu’elle ferait si Trump tentait d’interdire l’entrée d’athlètes dans certains pays, Kirsty Coventry a répondu : « Je côtoie des hommes difficiles à des postes importants depuis l’âge de 20 ans. J’ai appris que la communication est essentielle. C’est quelque chose qui se fera très tôt. »

« Nous ne dérogerons pas à nos valeurs : la solidarité et la garantie que chaque athlète qualifié pour les Jeux olympiques puisse y assister en toute sécurité. »Bien que cela paraisse positif, ces « valeurs » ne semblent pas s’appliquer aux personnes transgenres. Suite à la panique entourant la boxeuse Imane Khelif – qui n’était pas trans – en compétition aux Jeux olympiques de Paris l’année dernière, ainsi qu’aux politiques des organismes sportifs, notamment aux États-Unis, interdisant aux femmes trans de concourir dans le sport féminin, Coventry a clairement indiqué que le sport féminin devait être protégé.



« Ma position est que nous protégerons la catégorie féminine et les athlètes. Je souhaite collaborer avec les fédérations internationales. Et nous allons y parvenir en créant un groupe de travail qui examinera et analysera tout. » Il s’agissait d’une réponse politique, mais Coventry avait déjà soutenu une interdiction générale des athlètes transgenres aux Jeux olympiques, malgré l’approbation de la participation de Khelif et Lin Yu Ting à Paris, car elles remplissaient toutes les conditions d’éligibilité du CIO.

En janvier dernier, elle avait déclaré que la protection du sport féminin était primordiale. « Il est clair que les femmes transgenres sont plus performantes dans la catégorie féminine et peuvent priver les femmes de chances qui devraient être égales », a-t-elle déclaré.

Cependant, rien ne prouve que les femmes et les filles transgenres bénéficient d’un avantage dans le sport.