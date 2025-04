Le party Bear Playground par Pitbull Events et Bear It est revenu en force avec une édition crémeuse des plus onctueuses au Hall Ste Catherine, au plus grand plaisir des bears et de leurs admirateur·trice·s.

Le nouveau M. Ours 2025 Nicolas Mancuso avec M. Ours 2024 Bilal Sakr Francis Gaudreault avec Benjamin Alex concurrent M. Ours 2025, Bilal Sakr M. Ours 2024 et Jason Frank, membre du CA de Bear it et Alex concurrent M. Ours M. Ours 2025 Nicolas Mancuso et ??? Bear Playground Thick & Creamy par Pitbull Events au Hall Ste Catherine – photos Andréa Robert Lezak

https://www.bearitmtl.com/

https://www.pitbullevents.com/