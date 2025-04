Ma vie au micro-ondes

Paru en 1976, La cuisine micro-ondes de Jehane Benoit a marqué le quotidien et l’imaginaire d’une bonne partie de la population québécoise. Lorsque Simon Boulerice le découvre, l’ouvrage a cependant perdu de sa superbe et est même considéré comme un peu ringard. Cinquante ans plus tard, l’auteur nous présente une rencontre improbable entre le livre de recettes et le récit de sa vie.

Son sous-titre — Récit d’infortunes culinaires — n’est pas le fruit du hasard, puisque l’auteur se décrit lui-même comme le plus grand des béotiens dans une cuisine. Entre ses mains, le micro-ondes constitue presque une arme de destruction massive. N’empêche que l’électroménager a constitué son meilleur ami pendant toutes ses études et l’est encore aujourd’hui, en raison de la simplicité de son utilisation.

Au risque de déplaire à certains.e, mais de plaire au plus grand nombre, ce nouvel opus constitue avant tout un prétexte pour relater plusieurs des grands et petits moments qui ont jalonné l’existence de l’auteur. Le titre est très clair : ce n’est pas « la cuisine », mais « ma vie » qui est apprêtée au micro-ondes. À l’instar du four, on a ainsi droit à une préparation rapide de nombreuses anecdotes. C’est avec ravissement que l’on découvre que l’ouvrage suit la table des matières de son référentiel de base. C’est ainsi que l’on retrouve un chapitre sur « Les meilleurs ustensiles à utiliser dans votre four », ainsi qu’un autre sobrement intitulé « Viandes et volailles ». Chaque fois, le titre se veut un prétexte pour nous présenter des éléments en lien avec l’appareil, mais également l’occasion de partager un florilège d’anecdotes hilarantes ou dramatiques. La fiction est également au menu, puisqu’on y retrouve aussi de courts poèmes, ainsi que des saynètes où Jehane est ramenée à la vie, le temps d’échanger avec l’auteur. L’ouvrage se révèle un réel plaisir, naviguant avec adresse entre humour et confidences. C’est également une occasion en or de goûter à la plume de l’auteur (et je suis à court de références culinaires).

INFOS | Ma vie au micro-ondes : récit d’infortunes culinaires / Simon Boulerice. Montréal : Cardinal, 2025, 197 p.