Spiritueux Alchimia inc. (produit au Québec)

Code SAQ : 1586921 / 3,95 $

L’an passé, je vous ai parlé de leur slush Limonata. En 2026, voici leur Slushy Pêche ! Les deux prêts-à boire sont à base de vodka, mais sont à 5 % d’alcool. Si vous aimez les Mr. Freeze et les barbotines, courez pour vous en chercher pendant qu’il en reste, car les entrepôts de la SAQ sont déjà vides, pour le moment. Bon, si vous avez l’habitude de faire une diète avant de sortir votre Speedo ou votre bikini, ce n’est sûrement pas un produit pour vous, car ça regorge de sucre, mais si vous vous aimez comme vous êtes et que vous êtes une bibitte à sucre assumée, et que vous raffolez des pêches bien mûres, vous allez vous régaler ! Ils font même des gestes pour l’environnement avec chaque emballage que vous achetez ! Pour 3,95 $, on se gâte sans aucun remords.