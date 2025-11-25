Mercredi, 26 novembre 2025
    Cabernet franc Zuccardi Q

    Cabernet franc Zuccardi Q
    Zuccardi, IG Valle de Uco (Mendoza, Argentine) 2022
    Code SAQ : 15310204 — 25,35 $

    Je vous ai déjà parlé de ce vin rouge, qui avait fait l’unanimité lors d’un souper chez Mado. C’est une version de cabernet franc d’altitude, sur des terroirs d’exception de la vallée d’Uco, dont Altamira. C’est bien fait en p’tit Jésus de plâtre. Cet amalgame, au nez, de fruits rouges bien mûrs et de fines herbes fraîches fait lever le poil sur les bras tellement c’est beau. La bouche est tout aussi érotique! Tout est enrobé et succulent. Les notes de cerise noire, de bleuets (?), d’herbes aromatiques et de bois, la texture satinée, la fraîcheur : tout est en harmonie. Et il a un bon potentiel de garde, en plus. Il ira à merveille avec la dinde, sa farce et les atocas. Un gros coup de cœur.

    Olivier De Maisonneuve
    Par Olivier De Maisonneuve
