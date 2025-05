Pinot noir Thread Softly

Fourth Wave Wine, South Australia, 2023

Code SAQ : 15373416 16,35$

Belle initiative environnementale : un arbre est planté pour chaque caisse vendue. Dans la mouvance des rouges de soif, ce pinot offre un nez de cerise, framboise et une touche fumée. Léger en alcool, éclatant de fraîcheur (surtout servi bien frais). C’est le rouge d’été parfait pour l’apéro, un pique-nique de charcuteries ou même certains poissons. Fruité (fruits rouges), doux, avec une finale poivrée (poivre blanc et girofle). Danger : le verre se vide trop vite! Simple, efficace et abordable. Une combinaison gagnante pour l’été 2025!