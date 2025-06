Rock Angel

Château d’Esclans, AOP Côtes-de-Provence (France) 2023

Code SAQ : 12806731 / 40,25$

Même avec le rosé, il y a une catégorie plus luxueuse. Les vins du Château d’Esclans sont conçus pour une clientèle jet-set, de villas et de yachts. Celui-ci est élaboré avec le plus grand soin. Il n’est pas produit chaque année. Il propose un duo de cépages typiques de la région : grenache noir et vermentino (rolle). Il a un nez à la fois fruité et minéral (galet mouillé). La bouche est remarquablement fine, élégante, vineuse, à la fois crémeuse et aérienne. La finale allie tendre amertume et toujours cette sensation minérale. Du très beau rosé. Il n’y en a pas beaucoup dans le réseau, alors n’attendez pas trop si vous voulez faire une petite folie et vous l’offrir.