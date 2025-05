«La Petite Dernière» remporte la Queer Palm 2025 de Cannes 

Adaptation du premier roman de l’autrice lesbienne Fatima Daas, La Petite Dernière, film de Hafsia Herzi, remporte la Queer Palm du Festival de Cannes 2025, qui fêtait cette année ses 15 ans.

Remporté l’année dernière par le Roumain Emanuel Parvu pour Trois kilomètres jusqu’à la fin du monde, le prix LGBTQIA+ décerné lors du Festival de Cannes a été décernée à Hafsia Herzi pour La Petite Dernière, son troisième long-métrage en tant que réalisatrice, adapté du roman de Fatima Daas, paru en 2020.

Après Tu mérites un amour (2019) et Bonne mère (2021), la réalisatrice de 38 ans suit le parcours initiatique de Fatima, une adolescente de 17 ans qui vit en banlieue parisienne avec ses parents et ses sœurs. Tandis qu’elle entame des études de philosophie, elle commence à explorer son désir pour les filles. Son éveil lesbien entre en collision avec sa foi musulmane, ce qui menace de chambouler son équilibre…

«Notre choix s’est porté sur un film qui nous apparaît plus être un film de coming in que de coming out», explique Christophe Honoré, président du jury de cette édition. «Le récit d’une révélation souterraine, oscillante, qui raconte combien accorder la juste place à nos désirs dans nos vies est une aventure imprévisible. Touchés par la complexité de son personnage principal, sa noblesse et sa vulnérabilité, en écho aux mots de James Baldwin, nous voulons espérer que de toute cette beauté, il adviendra une beauté nouvelle, fière et tendre et invincible.»

Queer Palm du court

Pour compléter le palmarès, la Queer Palm 2025 du court-métrage – remise par les lauréats du Queer Palm Lab – est attribuée à Bleat! d’Ananth Subramaniam, où l’on suit un couple âgé qui se trouve perturbé quand son bouc mâle s’avère enceint. Cette situation provoque des discussions sincères entre les personnages autour de l’identité et de la sexualité, entre foi et pression sociale.

La Queer Palm a notamment récompensé, dans le passé, Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma, Les Amours imaginaires de Xavier Dolan, ou encore Beauty d’Oliver Hermanus.