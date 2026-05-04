Une présence queer affirmée au Met Gala 2026

Le Met Gala 2026, tenu le 4 mai au Metropolitan Museum of Art, a confirmé une fois de plus son statut d’événement le plus prestigieux et médiatisé de la mode internationale. Véritable croisement entre haute couture, art et culture populaire, cette soirée caritative annuelle finance le Costume Institute du musée et marque l’ouverture de son exposition de printemps.

Surnommé « les Oscars de la mode », le gala réunit environ 450 invités triés sur le volet — célébrités, créateurs, artistes et figures influentes — dans un cadre à la fois exclusif et hautement scénarisé.

Sous le thème Costume Art, l’édition 2026 a rassemblé une constellation de personnalités LGBTQ+ et d’allié·e·s, mêlant prises de position stylistiques, références culturelles et célébration de la diversité.

Parmi les figures les plus en vue, Sam Smith, Colman Domingo, Janelle Monáe, Luke Evans, Ben Platts et le styliste Law Roach ont foulé le tapis rouge avec des propositions fortes. À leurs côtés, une nouvelle génération d’icônes queer et trans — dont Alex Consani et Hunter Schafer— a consolidé cette visibilité.

Masculinités revisitées et théâtralité assumée

Longtemps critiquée pour la sobriété de ses silhouettes masculines, la mode au Met Gala semble évoluer. Certes, le costume noir demeure un réflexe, mais certains invités ont choisi d’en détourner les codes.

C’est le cas de Connor Storrie, révélation de l’année, qui a su transformer un ensemble Saint Laurent, en apparence classique en moment viral : en retirant sa veste sur le tapis rouge, il dévoile une silhouette sculpturale, assumant une hypermasculinité performative et jouant sur le contraste entre puissance physique et délicatesse, grâce à un haut sans manches orné de détails fins.

Son coéquipier à l’écran, Hudson Williams, s’inscrit dans cette même logique d’exposition du corps, transformant le tapis rouge en scène de désir assumé, dans un costume Balenciaga, inspiré des habits du toréador.

Références queer et héritage culturel

Plus conceptuel, Luke Evans a proposé une lecture explicite de la culture queer en rendant hommage à Tom of Finland. Vêtu d’un ensemble entièrement en cuir signé Palomo Spain, il convoque l’imaginaire fétichiste et célèbre une esthétique longtemps marginalisée.

Dans un registre tout aussi réfléchi, Ben Platt a opté pour une veste peinte à la main inspirée du pointillisme de Georges Seurat, démontrant une interprétation subtile du thème sans tomber dans le déguisement.

Spectacle, artisanat et narration

Le créateur Manish Malhotra a livré l’une des propositions les plus riches narrativement. Son ensemble — un bandhgala sur mesure accompagné d’une cape architecturale — rend hommage à Mumbai à travers une broderie minutieuse évoquant monuments, trains et rythmes urbains. Fruit de plus de 960 heures de travail par une cinquantaine d’artisans, la pièce incarne une fusion entre haute couture et mémoire collective.

Icônes et signatures visuelles fortes

Habitué des classements des mieux habillés, Colman Domingoconfirme son statut avec une silhouette Valentino audacieuse : un patchwork coloré équilibré par des éléments noirs plus sobres, évitant la surcharge visuelle.

À l’inverse, Troye Sivan a surpris en optant pour un jean — un choix volontairement anti-glamour dans un contexte d’exubérance.

Sam Smith, fidèle à son esthétique théâtrale, est apparu dans une tenue noire à plumes signée Christian Cowan, tandis que Cara Delevingne a misé sur une élégance sombre et épurée.

Toujours à la frontière entre art et technologie, Janelle Monáe portait une robe Christian Siriano composée de câbles électriques, de mousse végétale et de fragments de circuits — une œuvre hybride entre nature et machine.

Esthétique artistique et silhouettes sculpturales

Hunter Schafer s’est distinguée par une approche plus contemplative, incarnant une figure sortie de l’histoire de l’art. La création Prada qu’elle portait s’inspire du tableau Mäda Primavesi de Gustav Klimt, traduisant en couture la richesse picturale de l’œuvre.

La mannequin Alex Consani a quant à elle misé sur le spectaculaire : une cape blanche révélant une robe dramatique en tulle et plumes, jouant sur la transformation et la mise en scène.

Dans un esprit tout aussi audacieux, Teyana Taylor portait une robe à franges argentées signée Tom Ford sous la direction de Haider Ackermann.

Présences marquantes et héritage iconique

Parmi les figures légendaires, Madonna a proposé une vision gothique et surréaliste inspirée de Leonora Carrington, tandis que Cher revisitait son esthétique emblématique des années 1970 dans une création Bob Mackie.

Bad Bunny a surpris avec une transformation radicale : prothèses, cheveux grisonnants et silhouette vieillie, dans une création déconstruite Maison Margiela par John Galliano.

Au-delà des looks, le Met Gala 2026 confirme une évolution plus profonde : celle d’un tapis rouge devenu espace d’expression identitaire, où la mode agit comme langage politique, culturel et intime. Entre références historiques, célébration des corps et expérimentations artistiques, les personnalités LGBTQ+ et leurs allié·e·s continuent de redéfinir les contours du style contemporain.