Gin aromatisé Kepler Céleste

Distillerie des Appalaches (Lévis, Québec)

Code SAQ : 15187509 44$

Wow, quelle étiquette! L’œuvre de Pierre-Olivier Caouette est magnifique, originale et colorée. Et la bouteille est tout aussi stylée. Heureusement, le contenu est aussi intéressant que le contenant, si vous aimez les gins fruités. Le nez est un feu d’artifice de pêche blanche, avec quelques éclats de pelure de poire. La bouche est hyper fruitée et tendrement épicée. Pour les amateurs de london dry, vous pourriez tiquer. On est plus proche d’un style poire William avec des touches de pêche. Servi sur glace, c’est un excellent digestif. Sur de la crème glacée vanille? Un délice. Disponible aussi en PAB (prêt-à-boire) version gin-tonic, avec un taux de sucre très raisonnable. J’ai bien hâte de l’essayer, car il a un taux de sucre super raisonnable pour un pab. À suivre.