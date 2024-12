Saké Sayori

Asahara Shuzo, Nakadori junmai, Japon

Code:SAQ : 13912762 | 35$ (720 ml)

Une des caractéristiques de la brasserie Asahara, c’est qu’elle profite d’une cure de jouvence grâce au style que lui donne deux jeunes brasseurs dans la trentaine. Ce nakadori junmai est caractérisé par une nette sensation minérale. On dirait du plâtre frotté avec de l’anis et du fenouil! C’est très intrigant. Son autre attrait est qu’il se savoure autant frais que chaud. Il est très versatile. Frais, c’est droit, un brin amer, salé, et très doux sur la langue. Très agréable. Chaud, c’est un peu plus austère et un brin plus amer, mais on ne se lasse pas de le déguster. A découvrir, avec un plateau d’huîtres, ou de sushi de poissons goûteux.