Pastello

Odart et Cie, IGP Terre Siciliane (Sicile, Italie) 2023

Code SAQ : 15264658 / 14,95$

Un bon rosé bio à base de nerello mascalese, cépage typique planté près de l’Etna, et embouteillé au Québec. Une partie de l’équipe est québécoise et souhaitait minimiser l’impact du transport du vin vers notre marché. Le nez est tout de suite accrocheur, avec ses parfums de fleurs, de fruits rouges et de bergamote. La bouche est crémeuse et texturée, avec des arômes de fraise, d’orange et un soupçon de pêche. Servi frais, c’est comme mettre l’été dans votre verre. Un rosé de terrasse et de plaisir.