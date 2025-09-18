Jeudi, 18 septembre 2025
• • •
    Cantina di Monteforte, DOP Soave (Vénétie, Italie) 2024
    Code SAQ : 15478277 / 15,65$

    Le village de Monteforte d’Alpone serait le berceau du soave. 100% à base de garganega, on a ici une version très pure de ce cépage, issu d’un sol volcanique. C’est tout en délicatesse, mais ce n’est pas un vin tout simple. Au nez, c’est finement floral. La bouche est ravissante, avec ses arômes coquets de miel d’acacia, d’amande, et de mandarine, et une sensation finale de petite amertume et de minéralité saline. C’est un blanc sec qui est aussi bon en apéro, qu’à table, tant avec avec des produits de la mer, que des risottos végétariens, ou un plateau de fromages doux. Ne le servez pas trop froid pour bien en savourer les nuances. Je l’ai bien apprécié.

    Olivier De Maisonneuve
    Par Olivier De Maisonneuve
