Union Libre Blanc

Union Libre, IGP Vin du Québec (Dunham) 2022

Code SAQ : 13797979 / 15$

Un charmant assemblage de seyval blanc, de cayuga et de vidal, qui est sûr de vous rafraîchir par temps chaud et soleil éclatant. Le nez est assez expressif, avec des notes franches de pomme, de pin et de viennoiserie. En bouche, il a tantôt des airs de riesling, puis des notes de sauvignon blanc, pour vous donner des repères. C’est savoureux, texturé, et comme par enchantement, nos lèvres s’élancent rapidement vers la coupe sitôt la gorgée avalée ! La touche d’amertume finale est délicieuse. Excellent à l’apéro, mais il vous créera peut-être aussi une fringale, pendant que surgira soudainement dans votre tête l’air du chef cuisinier dans La Petite Sirène : «Les poissons ! Les poissons ! Hihihi, hahaha ! Moi, j’adore les poissons ! »