Ciuchino

Cascina Valle Asinari, DOP Monferrato (Piémont, Italie) 2022

Code SAQ : 15407292 24,55$

Belle découverte bio à base de merlot, cabernet sauvignon et barbera. Le nez est expressif, avec ses arômes floraux, de fruits noirs, de cuir, et de cèdre. La bouche est ample, texturée. On se délecte avec ses délicieux arômes de confiture de fruits. Ce n’est pas sucré pour autant. C’est une belle harmonie entre richesse et fraîcheur. Les tannins sont bien présents pour donner de la charpente, mais ils sont mûrs et intégrés. C’est assurément un rouge de saucisses sur le barbecue. Un flacon des plus sympathiques à partager.