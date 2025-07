Vivre fluide : quand les femmes s’émancipent de l’hétérosexualité

L’hétérosexualité est-elle aussi inéluctable et « naturelle » que certain·es le soutiennent, ou s’agit-il plutôt d’une construction sociale dont on doit apprendre à se détacher ou, à tout le moins, sur laquelle on doit porter un regard critique?

Selon Mathilde Ramadier, dans un essai publié en 2022 et maintenant disponible en format poche, poser la question, c’est un peu y répondre. De nombreux ouvrages ont été écrits sur le versant masculin de la bisexualité, mais bien peu sur le féminin. Il faut dire que, pendant trop longtemps, les femmes étaient perçues comme des objets de désir et non « comme des sujets désirants ». D’entrée de jeu, l’autrice s’interroge sur l’émergence du désir chez elle-même : comment se sont érigées les fondations de son appétence pour l’autre?

C’est ainsi qu’à travers son histoire personnelle, des entrevues réalisées auprès de plusieurs femmes, ainsi qu’une importante revue de littérature, elle propose une vision plus libre et fluide de la sexualité où la notion de genre n’est qu’accessoire. Elle souligne par ailleurs qu’il est possible que cette plus grande plasticité, au regard du désir, soit propre aux femmes, comme une étude semble l’avoir démontré. Pendant une bonne partie du 20e siècle, la bisexualité était considérée comme un état transitoire, une phase d’indétermination au regard d’une homosexualité émergente. Une vision très binaire qui ne correspond plus à la réalité, ce qui milite pour privilégier une notion de fluidité. Ce regard neuf permet ainsi d’évacuer les limites d’un carcan trop sexuel, excluant toute forme de romantisme, de même qu’une polarisation exacerbée entre les concepts d’hétérosexualité et d’homosexualité. L’ouvrage présente un panorama de la bisexualité, aux niveaux social et psychanalytique, une réflexion sur les enjeux terminologiques, ainsi que l’invisibilisation ou, tout au contraire, les clichés qui y sont associés. Il se conclut par une réflexion sur l’abandon libérateur que constitue le concept de fluidité.

INFOS | Vivre fluide : quand les femmes s’émancipent de l’hétérosexualité.

Paris : Éditions du Faubourg, 2022. 314 p. (Points)