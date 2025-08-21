Les cartes Nexus canadiennes abolissent le marqueur de genre « X » à la suite d’un décret de Trump

Les cartes Nexus délivrées aux Canadiens n’afficheront désormais plus que les marqueurs de genre M et F, alors qu’elles proposaient auparavant l’option X. Cette décision découle directement du décret de l’administration Trump affirmant qu’il n’existe que deux genres, une mesure qui commence à avoir des répercussions sur les documents d’identité personnels des Canadiens.

Selon The Globe and Mail, les Canadiens seront bientôt contraints de choisir entre « homme » ou « femme » sur leur carte Nexus, même si leur passeport canadien indique le marqueur « X ».

Le programme Nexus, cogéré par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et les services américains de douanes et protection des frontières (U.S. Customs and Border Protection), vise à faciliter et accélérer les déplacements fréquents entre le Canada et les États-Unis.

L’ASFC a précisé qu’elle continuera de reconnaître les cartes Nexus comportant un marqueur « X » jusqu’à leur expiration. Toutefois, les voyageurs trans et non binaires devront obligatoirement sélectionner « M » ou « F » lorsqu’ils renouvelleront leur carte ou soumettront une nouvelle demande.

Depuis que le gouvernement fédéral a reconnu en 2019 le troisième marqueur de genre « X », environ 3 600 Canadiens l’ont ajouté à leur passeport. Entre janvier 2022 et mars 2025, l’ASFC indique également que près de 550 demandes Nexus avaient été soumises avec le marqueur « X ».