South Park pousse la satire encore plus loin avec une histoire d’amour entre Satan et Donald Trump

Dans un climat politique aussi tendu que celui d’aujourd’hui, l’art reste l’une des armes les plus efficaces contre les oppresseurs. Et peu de créateurs manient cette arme avec autant de mordant que Trey Parker et Matt Stone, les génies irrévérencieux derrière South Park.

Hier soir, le plus récent épisode de la série animée culte, intitulé “Wok is Dead”, a poursuivi sa charge incessante contre Donald Trump, en tournant en dérision ses nouveaux décrets présidentiels… mais surtout en insinuant une romance improbable avec Satan. L’idée de ce duo infernal vole littéralement la vedette, même si l’intrigue secondaire montre Butters sombrant dans une crise à propos de Labubus.

La version officielle veut que Satan “voyage” avec le président, tandis que Trump insiste sur le fait qu’ils “traînent juste ensemble”. Mais pour les téléspectateurs, il est clair que les deux sont enlacés dans une dynamique classique narcissique–empathique ».

Fox News, cible privilégiée

L’épisode 27 de la saison ne se contente pas de ridiculiser Trump : il s’attaque aussi au réseau Fox News, parodiant sa loyauté aveugle envers l’ex-président. Dans une scène particulièrement délirante, un panel d’animateurs serviles s’émerveille devant le couple et répète la question fatidique : « Est-ce que Donald Trump baise Satan? »

Le journaliste Kevin Dolak, du Hollywood Reporter, souligne que les avatars animés des présentateurs vont même jusqu’à mimer comment une telle relation pourrait se dérouler entre Trump (6 pieds 3 pouces) et Satan, qui fait deux fois sa taille. Le résultat : une démonstration grotesque mais hilarante, offerte sans filtre à un public conservateur…

Satan, enceint(e) de Trump?

Comme si ce n’était pas assez, la série pousse la provocation à un autre niveau : Trump et Satan finissent par officialiser leur relation et révèlent un secret encore plus choquant… Satan est enceinte de l’ancien président.

Cette révélation soulève mille questions — la plus importante étant peut-être : mais comment est-ce possible? La réponse, aussi absurde que savoureuse, est donnée par les animateurs de Fox News : « Ouais, les grossesses démoniaques fonctionnent un peu différemment. Le terme, c’est butt baby. »

En d’autres mots, South Park prouve encore une fois qu’aucune frontière — politique, religieuse ou morale — n’est trop sacrée pour être franchie.