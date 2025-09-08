Fière la fête, pour rester uni.es dans l’adversité et la fierté

Du 8 au 14 septembre, ce sont 7 jours de programmation qui attendent les communautés LGBTQ et leurs allié·es dans le cadre de la 13e édition de Fière la fête. Encore une fois cette année, il y en à pour toustes et sous toutes les formes.

Lundi 8 septembre

La semaine débute en force lundi lors du Lancement festif à la Buvette du Centro de 17h à 20h sous l’égide de Soeur Alma Marikita du couvent de Montréal des Soeurs de la Perpétuelle indulgence et de Claire de Roller derby Sherbrooke, une animation musicale du collectif Valss, deux performances surprises et le dévoilement des nouvelles cartes postales de Fière la fête, tradition annuelle désormais solidement implantée. L’entrée est gratuite pour toustes.

« Que cette semaine de fierté soit un espace sacré, où chaque personne trouve sa place, sa voix, son éclat. Que les coeurs s’ouvrent et que les esprits s’élèvent, dans la reconnaissance de toutes nos identités, de tous nos parcours, de toutes nos familles choisies. Soyez visibles! Soyez bruyant.es et surtout battez vous pour qui vous êtes! Vos soeurs vous aiment », Soeur Alma Marikita, co-présidente d’honneur

« Dans un contexte où les communautés 2SLGBTQIA+ sont attaquées simplement pour exister, il est plus important que jamais de nous réunir et célébrer notre fierté. Fierté Sherbrooke Pride est honoré cette année encore de présenter Fière la Fête sous la thématique « Unis dans l’adversité, unis dans la fierté. » Car peu importe l’adversité à laquelle nos communautés font face, c’est ensemble que nous allons nous battre pour demeurer fièr·es », Roxanne Paquin-Saikali, présidente de Fierté Sherbrooke Pride.

Mardi 9 septembre

Mardi, un Atelier de confection de zines aura lieu dans les locaux de TransEstrie sous les encouragements de l’artiste multidisciplinaire sherbrookois·e Axel Roy, toujours gratuitement.

Mercredi 10 septembre

Le lendemain, mercredi, auront lieu le Colloque du Gris Estrie (8h50 à 16h) sur la diversité sexuelle et la pluralité de genre en milieu rural au Manège militaire de Bury; une Clinique de dépistage inclusive dans les locaux de TransEstrie (17h00 à 19h30); et un Talk-show interactif (19h00 22h00) en direct du Boquébière avec nul·les autres que Chacha Enriquez, Enseignant·e en sociologie, activiste queer et auteur·e et Freya Dogger, enseignante en philosophie au Cégep de Victoriaville, mieux connue sous le nom de la transeignante.

Jeudi 11 septembre

La fête se poursuit jeudi avec la soirée littéraire Dissonances Queers au Boquébière à 20h qui permettra au public estrien de découvrir le travail Sayaka Araniva-Yanez, auteur·ice du recueil de poésie gagnant du Prix des libraires 2025, Je regarde de la porno quand je suis triste, Zed Cézard, auteur de C’est ainsi que je ne suis personne et Jean-Michel Fortier dont le plus récent roman Tout me revient maintenant a été finaliste au Prix littéraire des collégiens 2025. La soirée sera animée par la conteuse et improvisatrice Catherine Robert et suivi d’un micro ouvert.

Vendredi 12 septembre

Le vendredi se tiendra le Forum Jeunesse LGBTQ+ au Cégep de Sherbrooke (9h30 à 15h) pour les élèves, étudiant·es, enseignant·es, membres du personnel scolaire et tout·es les citoyen·nes intéressées. En soirée vous serez invité·es à faire sortir le fauve en vous pour la soirée Nuits Féroces qui se tiendra au Boquébière (22h30 à 3h00), regroupant trois DJ, Jashim, Sisi Superstar et Casakobrae ainsi que performances ballroom avec Foxy Lexxi-Brown et Kiara de Canada’s Drag Race.

Samedi 13 septembre

Le samedi les Lesbiennes passent à l’histoire alors que les Archives lesbiennes du Québec invitent les femmes lesboqueer à contribuer à leurs archives à la librairie Appalaches (10h00 à 12h00).

Le Marché Sherbyqueer revient pour une deuxième édition sur la place Kassiwi (10h à 16h).

Le premier Gouinego – Bingo Queer de l’histoire de Fière la fête aura lieu au Boquébière dès 18h (18h à 19h30) ainsi qu’une édition haute en couleur des soirées mensuelles Gates of Drag dès 21h30!

Dimanche 14 septembre

Le dimanche les lèves-tôt succèdent aux couche-tard lors d’un drag brunch OMG resto. Les premièr·e debout seront accueillis dès 10h alors que les moins pressées pourront profiter de l’ambiance à 12h30.

La journée communautaire aura lieu de 11h à 15h alors que kiosques d’organismes communautaires, heure du conte avec Jessie Précieuse (14h à 15h), vagabondage littéraire, espace de création de posters, ateliers sur le VIH, les ITSS et la communauté LGBTQ+, photobooth festif et maquilleuse pour le plus petit·es comme les grand·es feront de cette journée un must en préparation du moment phare de cette journée, la populaire Marche des diversités qui partira du Quartier général de l’entreprenariat au centre-ville de Sherbrooke à 15h, surprises festives comprises!

INFOS | Pour consulter tous les détails de la programmation sur le site internet de Fière la Fête https://fierelafete.com/programmation/