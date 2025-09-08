Lundi, 8 septembre 2025
    La créatrice du drapeau trans prévoit quitter les États-Unis face à la montée de la transphobie 

    Monica F. Helms co-présidente d'honneur Fierté Montréal Pride 2019 - drapeau trans
    Par Caro Lavigne
    Monica Helms, créatrice du drapeau trans et vétérane de la Marine américaine, dit vouloir quitter des États-Unis devenus « dangereux ». Elle et son épouse prévoient de partir de Marietta (Géorgie) pour s’installer au Costa Rica, dénonçant la recrudescence de la rhétorique anti-LGBTQ+ sous la présidence de Donald Trump.

    Depuis 2023, les assemblées législatives des États américains ont proposé au moins 1 647 projets de loi anti-LGBTQ+, allant des interdictions de soins d’affirmation de genre à la censure des programmes scolaires, selon l’American Civil Liberties Union (ACLU). Rien qu’entre janvier et septembre 2025, 604 projets ont été déposés.

    Dans un message publié sur GoFundMe, le couple affirme vouloir déménager au Costa Rica, qu’il juge « plus sûr que les États-Unis aujourd’hui ». « Nous n’abandonnerons pas notre activisme au Costa Rica, écrivent-elles. Si d’autres souhaitent s’y installer, nous les aiderons autant que possible. »

    Âgée de 74 ans, Monica Helms a conçu en 1999 le drapeau de la fierté transgenre, hissé pour la première fois lors d’une parade à Phoenix (Arizona) en 2000. Elle a servi dans la Marine américaine de 1970 à 1978, à bord de deux sous-marins.

    Récemment elle confiait au Bay Area Reporter vouloir quitter la Géorgie, un État à majorité républicaine, par crainte que « les lois toxiques adoptées ailleurs finissent par arriver ici ». Depuis 2023, les parlementaires de la Georgie ont proposé 32 textes anti-LGBTQ+ ; quatre ont été promulgués et une loi, d’abord adoptée, est actuellement contestée en justice.

    « Nous ne voulons pas vivre dans un endroit où un tel danger menace à nouveau notre communauté, poursuit Helms. Même les États “bleus” (démocrates) commencent à rencontrer des problèmes, notamment à Los Angeles, et cela nous inquiète beaucoup. Nous avons un peu peur. »

