Basa

Cia de vinos Telmo Rodriguez, DOP Rueda (Espagne) 2023

Code SAQ : 10264018 / 19,65$

Comme dirait Panoramix , dans Astérix et Cléopâtre: Un nez, mon cher, un nez! C’est la première chose qui m’a traversé l’esprit en mettant le mien dans ma coupe de ce vin blanc, à base de verdejo. Ca sent bon le fenouil, la pomme verte, la lime, et les feuilles de coléus froissées. La bouche est savoureuse, pleine de fraîcheur, et avec une amertume bien dosée. C’est bien fruité, et il y a une touche doucement poivrée qui est très gourmande. L’étiquette reflète bien le côté vert tendre du vin. Bien agréable, à l’apéro, il réjouira le palais averti, avec des poissons gras, et bien des plats végétariens.