Los Conejos Malditos

Bodegas Mas que Vino, Vino de la tierra La Meseta (Castille,Espagne) 2023

Code SAQ : 15145747 / 19,95$



Un souvenir de ma visite magique, au domaine, l’an dernier. C’est une super équipe généreuse qui dirige ce domaine bio, entre Tolède et Madrid. Il y a une attention particulière portée aux cépages de la région. Cette cuvée se traduit par Les Maudits Lapins, des petites bêtes qui sont très friandes des raisins d’une certaine parcelle de tempranillo ce qui met en péril la quantité récoltée! C’est un rouge gourmand, mais soutenu par une agréable acidité. Il sent bon la réglisse et les prunes noires. La bouche est aussi expressive, avec des sensations tannique et minérale très intéressantes. C’est un vin rouge sec, que j’aime bien servir un peu rafraichi en été. Essayez le avec des plats tomatés ou avec des olives noires. Pedro Almodovar a une association avec eux, comme en témoigne ses posters et sa sélection de vins, au domaine. 🙂