Rosé Signature

Domaine Labranche, IGP Vin du Québec (Montérégie) 2024

Code SAQ : 15328877 21,75$

Avec sa robe intensément colorée, on frôle la limite entre rosé et rouge pâle. Cela se reflète autant au nez qu’en bouche. Cet assemblage bio de frontenac noir, de frontenac blanc et de marquette porte bien sa pastille “fruité et généreux”. Au nez : fruits rouges frais, touche florale, un brin de sucre d’orge. Surprise : en bouche, malgré un fruité éclatant et vibrant, c’est très sec! Aucune sensation sucrée, mais sans acidité mordante non plus. Bien balancé. Les amateurs de sangria l’adopteront avec joie. Bonne persistance également. Un apéro savoureux, et un excellent compagnon de table pour de nombreux plats estivaux. Allez les visiter entre Mercier et Saint-Rémi, pour leurs paniers de légumes et autres produits bio.