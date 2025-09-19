Vendredi, 19 septembre 2025
    Château Bouscassé

    Alain Brumont AOP Madiran (Sud-ouest, France) 2020
    Code SAQ : 856575 / 23,10$

    Nouveau look pour ce vin rouge qui est dans nos chaumières depuis de nombreuses années. C’est un
    savoureux assemblages de tannat ( le cépage emblématique de la région… et de l’Uruguay), de cabernet sauvignon et de cabernet franc. Il porte bien sa pastille aromatique et charnu! Vos narines reconnaitront des parfums de fruits noirs (bleuets, mûres), des notes de basilic, et surtout, de cèdre. La bouche est quelque chose, avec sa texture veloutée, ses tannins présents mais super intégrés, ses notes de fruits noirs cuits, et boisées. Ressortez vos plats hivernaux préférés ou apprêtez votre gibier, avec ce rouge robuste mais qui a de la classe.

    Olivier De Maisonneuve
    Par Olivier De Maisonneuve
