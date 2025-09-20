Quelles distinctions y a -t-il entre bisexualité, pansexualité, omnisexualité et polysexualité?

Une lectrice nous demandait récemment «Quelles distinctions y a -t-il entre bisexualité, pansexualité et omnisexualité ? » Bonne question! Les trois termes — bisexualité, pansexualité, omnisexualité et pansexualité — appartiennent à la grande famille des identités bi+, c’est-à-dire des orientations sexuelles caractérisées par l’attirance envers plus d’un genre.

Mais ils portent des nuances qui reflètent autant des expériences que des façons de se nommer. On vous présente donc les distinctions principales :

Bisexualité

Définition classique : attirance envers les personnes de plus d’un genre (historiquement souvent « hommes et femmes »).

Définition contemporaine : plusieurs militant·e·s définissent la bisexualité comme une attirance envers au moins deux genres, ce qui inclut les personnes trans, non binaires et de genre fluide.

Particularité : c’est un terme plus ancien et largement reconnu, utilisé autant dans la recherche que dans la culture populaire. Certaines personnes l’adoptent parce qu’il est plus visible et compréhensible socialement.

Exemple : une personne bisexuelle peut être attirée par les femmes et les personnes non binaires, ou par les hommes et les femmes, etc.

Pansexualité

Définition : attirance possible envers une personne indépendamment de son genre.

Nuance : alors que la bisexualité souligne la multiplicité des genres qui attirent, la pansexualité met l’accent sur le fait que le genre n’est pas un facteur déterminant dans l’attirance.

Particularité : certaines personnes pan disent « je tombe amoureux·se des individus, pas de leur genre ».

Exemple : une personne pansexuelle peut être attirée par des hommes, des femmes, des personnes trans, non binaires, agenres… sans que le genre joue un rôle central.

Omnisexualité

Définition : attirance envers des personnes de tous les genres, mais en reconnaissant que le genre peut influencer l’attirance.

Nuance : contrairement à la pansexualité, qui met de côté le genre comme facteur, l’omnisexualité affirme que l’attirance peut varier selon le genre de la personne.

Particularité : l’omnisexualité est parfois vue comme une identité intermédiaire entre bisexualité et pansexualité, mais avec une sensibilité particulière à la diversité des genres.

Exemple : une personne omnisexuelle peut dire : « Je peux être attiré·e par tout le monde, mais je ne ressens pas la même intensité d’attirance pour tous les genres. »

Polysexualité

Définition : attirance envers plusieurs genres, mais pas nécessairement tous.

Particularité : contrairement à la pansexualité et l’omnisexualité, la polysexualité ne prétend pas une ouverture universelle. Elle inclut plus que deux genres, mais exclut certains.

Exemple : une personne polysexuelle peut être attirée par les hommes, les femmes et les personnes non binaires, mais pas par les personnes agenres.

Notez que ces distinctions ne sont pas rigides : ce sont des étiquettes identitaires choisies par les individus selon ce qui reflète le mieux leur vécu. Deux personnes peuvent vivre des expériences similaires mais préférer des mots différents.