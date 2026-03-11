Les trouples : quand l’amour se vit à trois

Dans les séries télé et sur les réseaux sociaux, les trouples — ces relations amoureuses impliquant trois partenaires — semblent apparaître de plus en plus souvent. Mais derrière cette visibilité récente, la réalité de ces relations demeure souvent mal comprise.

Entre fantasmes, curiosité et préjugés, plusieurs personnes confondent encore le trouple avec un simple ménage à trois. Pourtant, pour celles et ceux qui vivent ce type de relation, il s’agit avant tout d’une relation amoureuse engagée, qui repose sur les mêmes bases que n’importe quel couple : communication, confiance et compromis.

Qu’est-ce qu’un trouple ?

Le terme trouple est une contraction des mots three (trois) et couple. Il désigne une relation dans laquelle trois personnes entretiennent un lien amoureux et relationnel stable.

Dans le vocabulaire des relations non monogames, on parle parfois aussi de triade. Certaines définitions distinguent les deux termes : un trouple peut naître d’un couple existant qui accueille un troisième partenaire ; une triade désigne plutôt une relation où les trois partenaires sont sur un pied d’égalité dès le départ.

Dans tous les cas, il ne faut pas confondre ces relations avec les ménages à trois occasionnels, qui relèvent généralement de l’expérience sexuelle ponctuelle plutôt que d’un projet relationnel.

Une forme de relation encore rare

Les relations à trois demeurent relativement marginales, même dans les milieux ouverts aux formes de non-monogamie consensuelle. Les configurations varient : deux hommes et une femme, deux femmes et un homme, ou encore trois partenaires du même genre.

La culture populaire met souvent en scène certaines combinaisons plus que d’autres, mais dans la réalité, les dynamiques sont très diverses.

Ce qui distingue les trouples durables, expliquent plusieurs personnes qui vivent ce type de relation, c’est qu’ils reposent sur un engagement à long terme et une gestion collective de la relation.

Comment naît un trouple ?

Les histoires commencent de différentes façons. Dans certains cas, un couple décide d’ouvrir sa relation et rencontre une troisième personne avec qui une relation amoureuse se développe. Dans d’autres situations, les trois partenaires se rencontrent plus ou moins en même temps.

Comme dans toute relation, les circonstances varient : une rencontre dans un bar, un ami commun, ou parfois même une relation qui évolue progressivement après une expérience sexuelle partagée.

Les spécialistes des relations non monogames soulignent toutefois que ce type de relation exige souvent beaucoup de communication, surtout lorsque deux partenaires ont déjà une histoire commune.

Trouver l’équilibre

Un des défis les plus souvent évoqués par les personnes vivant en trouple est la question de l’équilibre. Lorsqu’un couple existant accueille une troisième personne, il faut veiller à éviter qu’une dynamique « deux contre un » ne s’installe. Plusieurs trouples expliquent qu’il est important de reconnaître que chaque relation à l’intérieur du trio est différente.

Dans une relation à trois, il existe en réalité quatre relations distinctes :

• la relation entre les trois partenaires

• la relation entre la personne A et la personne B

• la relation entre la personne A et la personne C

• la relation entre la personne B et la personne C

Maintenir cet équilibre demande souvent une attention constante.

La communication avant tout

Les personnes qui vivent dans des relations à trois insistent sur un point : la communication est essentielle. Les décisions quotidiennes — qu’il s’agisse de logement, de finances ou de projets de vie — se prennent souvent collectivement. Certaines personnes voient même un avantage dans ce fonctionnement.

Avec trois partenaires, expliquent plusieurs personnes qui font parti ou en ont fait parti, il est parfois plus facile de résoudre des conflits, puisqu’une troisième personne peut jouer un rôle de médiation lorsque deux des partenaires sont en désaccord.

Mais cela ne signifie pas que tout est simple. Comme dans toute relation (et parfois plus que d’autres), les tensions, la jalousie ou les malentendus peuvent survenir.

Défis pratiques et réalités sociales

Au-delà des dynamiques relationnelles, les trouples doivent aussi composer avec des réalités très concrètes. Les invitations sociales, les voyages ou même la réservation d’une chambre d’hôtel peuvent devenir plus compliqués lorsqu’une relation ne correspond pas aux normes traditionnelles.

Les cadres juridiques représentent aussi un enjeu. Dans la plupart des pays — y compris au Canada — la loi ne reconnaît généralement que deux partenaires dans une relation conjugale. Cela peut créer des situations complexes lorsqu’il s’agit de parentalité, d’héritage ou de décisions médicales.

Une vision différente de l’amour

Pour plusieurs personnes qui vivent ce type de relation, le trouple n’est pas nécessairement une revendication politique ou un modèle alternatif à promouvoir à tout prix. Il s’agit simplement d’une manière d’organiser sa vie amoureuse qui fonctionne pour elles.

Les personnes concernées soulignent d’ailleurs que, malgré les différences apparentes, les relations à trois reposent sur des bases très similaires à celles de toute relation durable : le soutien mutuel, la confiance et l’engagement.

Comme le résume un membre d’un trouple de longue date : « Au fond, ce n’est pas si différent des autres relations. C’est du soutien, un peu de travail, beaucoup de plaisir… et surtout une équipe. »